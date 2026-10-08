28 Yıl Önce Dünyayı Yürüyerek Dolaşmaya Çıkan Karl Bushby İngiltere'ye Döndü: Annesinin Evinde Bitirecek!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Hull'lu eski paraşütçü Karl Bushby, 1 Kasım 1998'de Şili'nin güney ucundan başladığı ve kesintisiz adımlarla dünyayı dolaşmayı hedeflediği yolculuğunda 28 yıl sonra ilk kez İngiltere topraklarına bastı. 57 yaşındaki gezgin, Manş Tüneli yetkililerinin yürüme talebini reddetmesi üzerine üç günde toplam 20 saatten fazla yüzerek 5 Ekim'de Dover yakınlarındaki Shakespeare Beach'e çıktı. Yaklaşık 50 bin kilometreyi 29 ülkeden geçerek aşan Bushby'nin, annesinin Hull'daki evine ulaşmak için yaklaşık 400 kilometre yolu kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karl Bushby, Manş'ı yüzerek geçip 5 Ekim'de Dover yakınlarındaki Shakespeare Beach'e çıktı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yolculuk 1 Kasım 1998'de Şili'nin güney ucundan başladı ve kendi koyduğu kurallarla ilerledi.
Bering Boğazı'nı doğudan batıya yürüyerek geçti, Rusya'dan beş yıllık giriş yasağı aldı.
Darién Boşluğu'nu iki ayda geçti, Panama'da 18 gün gözaltında kaldı.
Rusya ve İran'a giremeyince Hazar Denizi'ni yüzerek geçti, 2025'te İstanbul'dan Avrupa'ya yürüdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hull'daki annesinin evine yaklaşık 400 kilometre kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın