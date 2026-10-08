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28 Yıl Önce Dünyayı Yürüyerek Dolaşmaya Çıkan Karl Bushby İngiltere'ye Döndü: Annesinin Evinde Bitirecek!

28 Yıl Önce Dünyayı Yürüyerek Dolaşmaya Çıkan Karl Bushby İngiltere'ye Döndü: Annesinin Evinde Bitirecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 10:58
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Hull'lu eski paraşütçü Karl Bushby, 1 Kasım 1998'de Şili'nin güney ucundan başladığı ve kesintisiz adımlarla dünyayı dolaşmayı hedeflediği yolculuğunda 28 yıl sonra ilk kez İngiltere topraklarına bastı. 57 yaşındaki gezgin, Manş Tüneli yetkililerinin yürüme talebini reddetmesi üzerine üç günde toplam 20 saatten fazla yüzerek 5 Ekim'de Dover yakınlarındaki Shakespeare Beach'e çıktı. Yaklaşık 50 bin kilometreyi 29 ülkeden geçerek aşan Bushby'nin, annesinin Hull'daki evine ulaşmak için yaklaşık 400 kilometre yolu kaldı.

Kaynak: ITV News

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Karl Bushby, Manş'ı yüzerek geçip 5 Ekim'de Dover yakınlarındaki Shakespeare Beach'e çıktı

Karl Bushby, Manş'ı yüzerek geçip 5 Ekim'de Dover yakınlarındaki Shakespeare Beach'e çıktı

Bushby, 5 Ekim Pazartesi öğleden sonra Dover'ın güneyindeki Shakespeare Beach'te karaya çıktı. Yürüyerek dünyayı dolaşmayı hedefleyen gezgin için bu, 28 yıl sonra ilk kez anavatanına dönüşüydü.

Manş'ı yüzmek zorunda kalmasının nedeni, Manş Tüneli yetkililerinin tünelin servis kısmından yürüme talebini reddetmesiydi. İşletmeci tarafı, tüneli yaklaşık 15 saat (bazı haberlere göre iki güne kadar) kapatmanın yolcu seferleri için güvenlik riski yaratacağını ve bakım çalışmalarını aksatacağını belirtti. HM Coastguard ise Fransız makamları ve denizcilik kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak güvenlik protokollerinin yerine getirildiğini açıkladı. Bushby yaklaşık 20 saati bulan yüzüşünü üç güne yaydı.

Karaya çıktığında şunları söyledi: 'Ayaklarımın altında İngiltere toprağını hissetmek çok iyi geldi. Kolay olmadı ve işin amacı da bu; kendimi düşündüğümden daha yetenekli olduğumu kanıtlamak. Hepimiz hayal edebileceğimizden fazlasını başarabiliriz.'

Yolculuk 1 Kasım 1998'de Şili'nin güney ucundan başladı ve kendi koyduğu kurallarla ilerledi.

Yolculuk 1 Kasım 1998'de Şili'nin güney ucundan başladı ve kendi koyduğu kurallarla ilerledi.

Eski bir paraşütçü olan Bushby, hâlâ askerken dünyayı yürüyerek dolaşma fikrini ortaya attı. Güney Amerika'nın en ucundaki Şili'nin Punta Arenas kentinden yola çıktığında yolculuğun yaklaşık 12 yıl süreceğini tahmin ediyordu.

Kendine iki kural koydu: Hiçbir ulaşım aracı kullanmayacak ve yolculuk bitmeden İngiltere'ye dönmeyecekti. 

Vize koşulları yüzünden bazı ülkelerde sınırlı süre kalabildiği için yürüyüşe defalarca ara vermek zorunda kaldı. Meksika ve ABD'de uzun süre bekledi, ancak her seferinde ayrıldığı noktaya geri dönüp kaldığı yerden devam etti. Yolculuk bu yüzden 12 yıl yerine 28 yıla yayıldı.

Bushby bugüne kadar yaklaşık 50 bin kilometre yürüdü ve yüzdü, 29 ülkeden geçti.

Bering Boğazı'nı doğudan batıya yürüyerek geçti, Rusya'dan beş yıllık giriş yasağı aldı.

Bering Boğazı'nı doğudan batıya yürüyerek geçti, Rusya'dan beş yıllık giriş yasağı aldı.

Güney Amerika'nın tamamını yürüyen Bushby, Orta Amerika ve ABD üzerinden Alaska'ya ulaştı. Mart 2006'da Fransız gezgin Dimitri Kieffer ile birlikte donmuş Bering Boğazı'nın yaklaşık 241 kilometrelik kısmını 14 günde aşarak Sibirya'ya geçti. Bu geçiş, boğazın doğudan batıya yürüyerek aşıldığı ilk kayıtlı geçiş olarak kabul ediliyor; gerektiğinde yüzmesi de gerekti. Rus sınır görevlileri, resmi giriş noktasından girmedikleri için ikiliyi gözaltına aldı.

Rusya, yolculuğun en sorunlu durağı oldu. Turist vizesi 180 günün yalnızca 90'ında kalmasına izin verdiği için ilerleme çok yavaştı. 2013'te Bushby'ye beş yıllık giriş yasağı getirildi. Bunun üzerine protesto amacıyla Los Angeles'tan Washington'daki Rus Büyükelçiliği'ne yaklaşık 4.800 kilometre yürüdü. Yasak 2014'te kaldırıldı. Bushby ardından Sibirya'yı ve Asya'nın geri kalanını geçti.

Darién Boşluğu'nu iki ayda geçti, Panama'da 18 gün gözaltında kaldı.

Darién Boşluğu'nu iki ayda geçti, Panama'da 18 gün gözaltında kaldı.

Yolculuğun en zorlu bölümlerinden biri Kolombiya ile Panama arasındaki Darién Boşluğu oldu. Yaklaşık 320 kilometrelik yoğun ormanlık bölgeyi iki ayda geçti. Panama'da ise 18 gün gözaltında tutuldu.

Bushby'nin yolculuğuna bunların yanında pandemi ve ağır hava koşulları da engel oldu. Pandemi döneminde yürüyüşe ara verip Meksika'ya dönmek zorunda kaldı.

Rusya ve İran'a giremeyince Hazar Denizi'ni yüzerek geçti, 2025'te İstanbul'dan Avrupa'ya yürüdü.

Rusya ve İran'a giremeyince Hazar Denizi'ni yüzerek geçti, 2025'te İstanbul'dan Avrupa'ya yürüdü.

Orta Asya'da İran vizesi alamayan ve Rusya'ya yeniden giremeyen Bushby, rotayı sürdürmek için Hazar Denizi'ni yüzerek geçmeye karar verdi. İki yıl hazırlandı ve Ekim 2024'te Angela Maxwell ile birlikte Kazakistan'dan Azerbaycan'a yaklaşık 300 kilometre (186 mil) yüzdü. Denizde 32 gün geçirdiler; bunun 27 gününde yüzdüler, geceleri eşlik eden teknelerde kaldılar. Bushby geçmişte 'Kesinlikle yüzücü değilim, yüzmeyi de sevmem' demişti.

Yolculuk Türkiye'den de geçti. Bushby, 2 Mayıs 2025'te İstanbul'da köprüden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti ve 1998'den beri ilk kez Avrupa topraklarına bastı. Türk basınına göre geçiş drone ile görüntülendi. Ancak 90 günlük vizesi dolmak üzere olduğu için aynı gün ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Üç ay Meksika'da bekledikten sonra İstanbul'a dönüp yürüyüşe devam etti. Planlanan rota Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya ve Fransa üzerinden Manş kıyısına uzanıyordu.

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Hull'daki annesinin evine yaklaşık 400 kilometre kaldı.

Hull'daki annesinin evine yaklaşık 400 kilometre kaldı.

Bushby'nin son durağı, 28 yıl önce yola çıktığı Hull'daki Sutton Park'ta bulunan annesinin evi. Kalan yaklaşık 400 kilometrenin 12-15 gün süreceği tahmin ediliyor. ITV, gezginin Kasım ayı içinde eve dönmesini beklediğini yazdı; bu, yola çıkışının neredeyse 28. yıl dönümüne denk geliyor. Kesin bir varış tarihi açıklanmadı.

Hull'a neden dönmek istediğini şöyle açıkladı: 'Çünkü bir, bu benim memleketim; iki, yola buradan çıktım.'

Yolculuğun bittiğini duyururken ise yalnızca şunu söylemişti: 'Başardık.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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