28 Yıl Önce Dünyayı Yürüyerek Dolaşmaya Çıkan Karl Bushby İngiltere'ye Döndü: Annesinin Evinde Bitirecek!

Bushby, 5 Ekim Pazartesi öğleden sonra Dover'ın güneyindeki Shakespeare Beach'te karaya çıktı. Yürüyerek dünyayı dolaşmayı hedefleyen gezgin için bu, 28 yıl sonra ilk kez anavatanına dönüşüydü.

Manş'ı yüzmek zorunda kalmasının nedeni, Manş Tüneli yetkililerinin tünelin servis kısmından yürüme talebini reddetmesiydi. İşletmeci tarafı, tüneli yaklaşık 15 saat (bazı haberlere göre iki güne kadar) kapatmanın yolcu seferleri için güvenlik riski yaratacağını ve bakım çalışmalarını aksatacağını belirtti. HM Coastguard ise Fransız makamları ve denizcilik kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak güvenlik protokollerinin yerine getirildiğini açıkladı. Bushby yaklaşık 20 saati bulan yüzüşünü üç güne yaydı.

Karaya çıktığında şunları söyledi: 'Ayaklarımın altında İngiltere toprağını hissetmek çok iyi geldi. Kolay olmadı ve işin amacı da bu; kendimi düşündüğümden daha yetenekli olduğumu kanıtlamak. Hepimiz hayal edebileceğimizden fazlasını başarabiliriz.'