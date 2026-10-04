86 Yaşında Her Gün 8 Kilometre Yürüyor: Hastaneye Yılda Yalnızca Bir Kez Gidiyor

Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bayram Ersin'in günü her sabah aynı saatte başlıyor. Saat 08.00 olduğunda evinden çıkan Ersin, elinde bastonuyla çarşıya doğru yola koyuluyor. Müdavimi olduğu kıraathane evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta; gidiş ve dönüşle birlikte her gün 8 kilometreyi yürüyerek tamamlıyor.

Yol boyunca çarşıdaki esnafla tek tek selamlaşan Bayram Dede için bu yürüyüş hem sabah sporu hem de mahalleyle kurduğu bağın bir parçası. İlerleyen yaşına rağmen dinç kalmasını da büyük ölçüde bu alışkanlığa bağlıyor.

5'i kız 5'i erkek, 10 çocuk babası olan Ersin'in İHA'nın aktardığına göre 34 torunu var. Ancak kendisi sayıyı tam bilmediğini söylüyor: 'Torun 50 kadar var herhalde, sayısını bilmiyorum. Torunlarımı, onların çocuklarını gördüm.'