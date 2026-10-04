86 Yaşında Her Gün 8 Kilometre Yürüyor: Hastaneye Yılda Yalnızca Bir Kez Gidiyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, pek çok yaşıtının evden çıkmakta zorlandığı bir dönemde her gün yaklaşık 8 kilometre yürüyor. Bu yürüyüşün adresi, 15 yıldır her sabah uğradığı mahalle kıraathanesi. Çayını içip arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Dede'nin temposuna, 50 yaşındaki kıraathane arkadaşları bile yetişemiyor.
Kaynak: İHA
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Her sabah saat 8'de evden çıkıp 4 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyor
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Nadiren ilaç kullanıyor, hastaneye yılda bir kez gidiyor
Kıraathane arkadaşları: Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemiyoruz
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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