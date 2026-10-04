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86 Yaşında Her Gün 8 Kilometre Yürüyor: Hastaneye Yılda Yalnızca Bir Kez Gidiyor

86 Yaşında Her Gün 8 Kilometre Yürüyor: Hastaneye Yılda Yalnızca Bir Kez Gidiyor

Adana
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.10.2026 - 16:25
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Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Bayram Ersin, pek çok yaşıtının evden çıkmakta zorlandığı bir dönemde her gün yaklaşık 8 kilometre yürüyor. Bu yürüyüşün adresi, 15 yıldır her sabah uğradığı mahalle kıraathanesi. Çayını içip arkadaşlarıyla sohbet eden Bayram Dede'nin temposuna, 50 yaşındaki kıraathane arkadaşları bile yetişemiyor.

Kaynak: İHA

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Her sabah saat 8'de evden çıkıp 4 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyor

Her sabah saat 8'de evden çıkıp 4 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyor

Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Bayram Ersin'in günü her sabah aynı saatte başlıyor. Saat 08.00 olduğunda evinden çıkan Ersin, elinde bastonuyla çarşıya doğru yola koyuluyor. Müdavimi olduğu kıraathane evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta; gidiş ve dönüşle birlikte her gün 8 kilometreyi yürüyerek tamamlıyor.

Yol boyunca çarşıdaki esnafla tek tek selamlaşan Bayram Dede için bu yürüyüş hem sabah sporu hem de mahalleyle kurduğu bağın bir parçası. İlerleyen yaşına rağmen dinç kalmasını da büyük ölçüde bu alışkanlığa bağlıyor.

5'i kız 5'i erkek, 10 çocuk babası olan Ersin'in İHA'nın aktardığına göre 34 torunu var. Ancak kendisi sayıyı tam bilmediğini söylüyor: 'Torun 50 kadar var herhalde, sayısını bilmiyorum. Torunlarımı, onların çocuklarını gördüm.'

Nadiren ilaç kullanıyor, hastaneye yılda bir kez gidiyor

Nadiren ilaç kullanıyor, hastaneye yılda bir kez gidiyor

Bayram Ersin, eşi Lütfiye Ersin'i 2007 yılında kanser nedeniyle kaybetti. O günden bu yana hareketli hayatından vazgeçmeyen Ersin, sağlığını düzenli yürüyüşe ve beslenmesine dikkat etmesine borçlu olduğunu söylüyor.

Günlük düzeni de oldukça net: Sabah erkenden yola çıkıyor, akşam en geç saat 20.00'de yatıyor. Sofrasında salatalı yumurta gibi sade yiyecekler var. 'Sağlıklı beslenirim, onlara dikkat ederim. Çok nadir ilaç kullanırım. Hastaneye senede bir kez giderim. Şükür ağrıyan yerim yok' diyerek bu yaşta bile doktora pek uğramadığını anlatıyor.

Kıraathane arkadaşları: Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemiyoruz

Kıraathane arkadaşları: Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemiyoruz

Bayram Dede'nin 86 yaşındaki temposu, kıraathanedeki arkadaşlarını da şaşırtıyor. Kıraathanenin müdavimlerinden İbrahim Aydın, onu yıllardır tanıdığını belirterek 'İyi bir insan, kendi halinde biridir. Gelir, sohbet ederiz. Genç ve dinamik. Onun yürüdüğü yolları ben yürüyemem' diyor.

Kıraathaneye ara sıra uğrayan İsmail Bulduk ise kendisinden yaşça çok küçük olanların bile bu tempoya yetişemediğini söylüyor: 'Yürüyerek gelir gider, maşallah deriz. Biz 50 yaşındayız, onun gibi yürüyemeyiz. Eski toprak.'

Bayram Dede'nin gençlere verdiği öğüt de kendi yaşam tarzını özetliyor. Bulduk'un aktardığına göre, kıraathanedekilere sık sık 'Kendinize iyi bakın, boğazınızı esirgemeyin, yürüyüş yapın' diye nasihat ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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