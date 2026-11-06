Alperen Şengün NBA'in Resmi MVP Sıralamasında Yıldız İsimlerin Yanında Yer Aldı
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Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de sezona hızlı başladı. Basketbolcunun adı bu hafta ligin resmi sitesindeki MVP sıralamasında da geçti. Şengün'ün önünde yalnızca beş oyuncu bulunuyor.
Şengün MVP sıralamasında altıncı oldu.
Önünde beş yıldız oyuncu var.
Maç başına 22,4 sayı atıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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