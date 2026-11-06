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Alperen Şengün NBA'in Resmi MVP Sıralamasında Yıldız İsimlerin Yanında Yer Aldı

Alperen Şengün NBA'in Resmi MVP Sıralamasında Yıldız İsimlerin Yanında Yer Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 23:33
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Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'de sezona hızlı başladı. Basketbolcunun adı bu hafta ligin resmi sitesindeki MVP sıralamasında da geçti. Şengün'ün önünde yalnızca beş oyuncu bulunuyor.

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Şengün MVP sıralamasında altıncı oldu.

Şengün MVP sıralamasında altıncı oldu.

Houston Rockets'ın oyuncusu Alperen Şengün, NBA'in resmi sitesinde yayımlanan MVP sıralamasında 6. sırada yer aldı. Şengün, sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra bu listeye girdi. Rockets'ta takımın önemli oyuncularından biri haline gelen basketbolcu, MVP yarışının ilk 6 ismi arasında bulunuyor.

Önünde beş yıldız oyuncu var.

Önünde beş yıldız oyuncu var.

Sıralamada Şengün'ün önünde Luka Doncic, Victor Wembanyama, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Maxey ve Jayson Tatum bulunuyor. Şengün bu beş ismin hemen ardından altıncı sırada yer alıyor. Liste, NBA'in kendi sitesinde yayımlanan MVP sıralaması olarak hazırlandı.

Maç başına 22,4 sayı atıyor.

Maç başına 22,4 sayı atıyor.

Şengün bu sezon Rockets formasıyla çıktığı maçlarda ortalama 22,4 sayı, 9,1 ribaunt ve 8,1 asist yakalıyor. Üç ana istatistikte de ortalaması 8'in üzerinde. Bu rakamlar, sıralamada kendisine yer açan performansın özeti olarak öne çıkıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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