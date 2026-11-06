Alperen Şengün NBA'in Resmi MVP Sıralamasında Yıldız İsimlerin Yanında Yer Aldı

Şengün bu sezon Rockets formasıyla çıktığı maçlarda ortalama 22,4 sayı, 9,1 ribaunt ve 8,1 asist yakalıyor. Üç ana istatistikte de ortalaması 8'in üzerinde. Bu rakamlar, sıralamada kendisine yer açan performansın özeti olarak öne çıkıyor.