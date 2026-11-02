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NBA'de İlk İki Haftanın Ardından Kimsenin Beklemediği Takımlar Zirveye Yerleşti

NBA'de İlk İki Haftanın Ardından Kimsenin Beklemediği Takımlar Zirveye Yerleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 17:38
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NBA'de sezonun ilk iki haftası geride kaldı ve sezon öncesi tahminlerin bir kısmı şimdiden terse düştü. Dibe oynaması beklenen Memphis Grizzlies ligin tek yenilgisiz takımıyken, düşüş beklenen Detroit Pistons Doğu'nun zirvesini zorluyor. Şampiyonluğun en büyük favorisi Oklahoma City Thunder ise daha ilk haftalarda kadrosunun yarısını kaybetti.

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Sixers savunmayla Doğu'nun tepesinde.

Sixers savunmayla Doğu'nun tepesinde.

LeBron James ve Jaylen Brown transferleriyle yaz boyunca gündemden düşmeyen Philadelphia 76ers, sezona beklentilere yakışır bir başlangıç yaptı ve 6-1'lik dereceyle Doğu'nun zirvesinde. Asıl şaşırtıcı olan bu tabloyu nasıl kurdukları. Sezon öncesinde herkes bu kadrodan güçlü bir hücum ve sorunlu bir savunma bekliyordu, 41 yaşındaki LeBron ve hücum odaklı gardlarla kurulu kadroda savunmanın yükünü kimin sırtlayacağı merak ediliyordu. İlk iki haftanın cevabı tam tersi oldu, Sixers savunma reytinginde ligde dördüncü, hücum reytinginde ise 23. sırada.

Savunmadaki şüphelerin odağında LeBron ve Embiid ikilisi vardı. İki yıldız da bu soru işaretlerini şimdilik boşa çıkarıyor. 41 yaşındaki LeBron 16,4 sayı, 7 ribaund ve 7 asistlik ortalamasının yanına maç başına 1,6 top çalma ve 1 blok ekliyor. Geçen sezon yalnızca 38 maça çıkabilen Embiid de sahada kaldığı sürelerde boyalı alanı başarıyla koruyor.

Hücumda taşlar henüz yerine oturmuş değil ama Sixers'ın iki önemli kozu var. LeBron, Maxey, Brown ve Embiid gibi topu elinde tutmayı seven yıldızlarla dolu kadro, şu an ligde en az top kaybı yapan takım. İkinci koz maç bitirme becerisi, altı galibiyetin dördünü çift haneli farktan geri dönerek alan Sixers son dakikalarda rakiplerine neredeyse hiç şans tanımıyor. Hücumun motoru ise yedi maçın hepsinde 25 sayı barajını aşan Tyrese Maxey ve adı sezon boyunca MVP yarışında anılacak gibi duruyor.

En büyük endişe uzun rotasyonda. Takım Embiid'in dinlendirildiği gecelerde çok zorlanıyor ve bu sezonki tek yenilgileri de onun yokluğunda geldi. Embiid olmadan oynanan dakikalarda milli basketbolcu Adem Bona'dan takımın savunma yükünü çekmesi bekleniyordu ama Adem sezona istediği gibi başlayamadı, maç başına yalnızca 1,6 sayı ve 3,9 ribaund üretiyor. Formunu bulamazsa rotasyondaki yerini kaybetmesi an meselesi.

Memphis ligin tek yenilgisiz takımı.

Memphis ligin tek yenilgisiz takımı.

Sezon öncesinde herkes Memphis Grizzlies'i Batı Konferansı'nın alt sıralarında bekliyordu. Geçen sezonun son 33 maçından yalnızca beşini kazanabilmişlerdi. Grizzlies ise sezonu 6-0'la açarak ligin yenilgisiz tek takımı oldu ve tarihinin en iyi başlangıcını yaptı.

Fırtınanın merkezinde ilk beş maçta 25,8 sayı ortalaması tutturan Ty Jerome var. Ancak bu gidişat sadece onun eseri değil, son maçlarda Jerome'un sayıları düşse de Memphis kazanmayı sürdürdü. Tuomas Iisalo'nun geniş rotasyonu her gece başka bir ismin öne çıkmasına zemin hazırlıyor. Draft üç numarası Cameron Boozer da beklentileri boşa düşürmedi, 19 yaşındaki çaylak Portland karşısında 18 sayı, 12 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı. Cumartesi günü de Kings potasına 27 sayı bıraktı.

Memphis ligin en kolay açılış fikstürlerinden birine sahipti. Gerçek sınav takvimin zorlaşacağı haftalarda gelecek.

Alperen oynadığı her maçı kazandı.

Alperen oynadığı her maçı kazandı.

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün forma giydiği beş maçın beşini de kazandı. Tek yenilgi, milli basketbolcunun bel ağrısı nedeniyle oynamadığı gece Dallas'ta geldi. 6-1'lik karnesiyle Rockets şu anda Batı Konferansı'nın açık ara en iyi görünen takımı.

Alperen 22,8 sayı, 9 ribaund ve 7,4 asist ortalamasıyla oynuyor ve sahada kaldığı sürede takımı maç başına 18 sayı önde tutuyor. Bu gidişatın önemli mimarlarından biri de Jabari Smith Jr. Genç forvet kariyer rekoru olan 19 sayı ortalamasıyla oynuyor ve yüzde 45 üçlük isabeti buluyor. Rockets bu haliyle ligin en iyi hücum reytingine sahip. Geçen sezon Steven Adams sahadayken oynadıkları 32 maçın 21'ini kazanan Houston'da Adams henüz geri dönmedi bile.

Sakat sayısı 85'e çıktı.

Sakat sayısı 85'e çıktı.

Sezonun ilk iki haftasının en büyük gündemi pek iç açıcı değil. Jayson Tatum'dan Tyrese Haliburton'a, Damian Lillard'dan Kyrie Irving'e uzun sakatlıkların ardından dönen yıldızlarla açılan sezonda tablo kısa sürede tersine döndü ve ikinci hafta bitmeden sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen oyuncuların sayısı 85'i buldu.

Faturayı en ağır ödeyen takım, ilk beşinin üç oyuncusunu revire gönderen Oklahoma City Thunder oldu. Jalen Williams ayak bileği ve fibula kırığı nedeniyle ameliyat oldu ve sezonu kapatabilir. Cason Wallace omzundaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyata girdi ve aylarca forma giyemeyecek. Chet Holmgren dizindeki tendon yırtığı yüzünden 8-10 hafta yok. Yazın Dort, Joe ve Wiggins'i göndererek kadro derinliğini zaten daraltan Thunder için durum iç açıcı görünmüyor.

Minnesota'da Anthony Edwards dizinden artroskopik operasyon geçirdi ve iki ay kadar yok. LaMelo Ball'u onun yanına koymak için Naz Reid ve Julius Randle'ı gönderen Timberwolves için bu, planın tam ortasında açılan bir yarık. Utah Jazz Jaren Jackson Jr.'ı iç yan bağ yırtığıyla 6-8 haftalığına kaybetti. Doğu'da Toronto'ya dönen Kawhi Leonard dizindeki ödem nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek, Aşil tendonu yırtığının ardından parkeye dönen Haliburton ise bu kez arka adalesinden sakatlandı. Orlando da Paolo Banchero'dan 4-6 hafta yoksun kalacak.

Denver'da tribünler ıslık çaldı.

Denver'da tribünler ıslık çaldı.

Batı'da sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri Cooper Flagg. İkinci sezonuna 26 sayı, 6 ribaund ve 6 asist ortalamalarıyla başlayan 19 yaşındaki forvetin adı şimdiden MVP adayları arasında. Mavericks de onun önderliğinde zorlu fikstürün üstesinden geldi, art arda Heat, Thunder ve Rockets'ı yenen Dallas 4-2'lik derecesiyle yoluna devam ediyor.

Batı'nın köklü güçlerinde tablo o kadar parlak değil. Geçen sezonun finalisti Spurs 4-2'lik derecesiyle kötü görünmese de beklenen dominasyondan uzak, yine de Wembanyama'nın cumartesi Timberwolves karşısında ortaya koyduğu 43 sayı ve 6 blokluk performans uyanışın habercisi olabilir. Denver'da ise çanlar çalıyor. Kolay fikstüre rağmen sezona 3-2 başlayan Nuggets'ta Nikola Jokic alışık olunmadık kadar zayıf bir başlangıç yaptı. İlk iç saha maçında tribünlerden yükselen ıslıklar takımla taraftar arasındaki ilişkiyi germiş durumda. Jokic de bu tepkiye şu ifadeleri kullandı:

'Islıklayanlar bir daha maç izlemeye gelmesin.'

Kristaps Porzingis ve Jimmy Butler'dan yoksun Golden State Warriors'ta en büyük teselli bir çaylaktan geliyor. Yaxel Lendeborg 21,8 sayı ve 9,3 ribaund ortalamasıyla bu yılın draft sınıfının en olgun ismi olarak öne çıkıyor.

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Knicks ve Heat kötü başladı.

Knicks ve Heat kötü başladı.

Doğu'da sezonun en istikrarlı başlangıcı Detroit'ten geldi. Geçen sezonun Doğu lideri Pistons, düşüş bekleyenleri köşeye yatırdı ve All-Star pivotu Jalen Duren'ın yokluğuna rağmen sezona 5-1 başladı. Zirvedeki rakipleri Sixers'a tek yenilgisini de onlar tattırdı.

Son şampiyon Knicks için tablo tam tersi. 2-4'lük dereceyle sezona felaket başlayan New York'ta en büyük soru işareti Jalen Brunson, finalin ardından bileğinden ameliyat olan yıldız gardın şutu henüz yerine oturmuşa benzemiyor.

Miami'de de işler yolunda gitmiyor. Giannis Antetokounmpo'yla başlayan yeni dönemde ligin en iyi savunmalarından birini kurması beklenen Heat, sezona üst üste dört yenilgiyle başladı. Ardından gelen iki galibiyet nefes aldırsa da Miami şu an ligin en kötü beşinci savunması. Giannis yeni takımında iyi bir başlangıç yapsa da yenilgilerin önüne geçemedi, Bam Adebayo ise henüz formunu bulabilmiş değil.

Gelecek haftanın dört maçı.

Gelecek haftanın dört maçı.

Celtics ile Rockets 3 Kasım'da saat 04.30'da karşı karşıya geliyor. Sezona iyi giren ve sağlığını koruyan iki takımın maçında 6-1'lik Houston, Tatum önderliğindeki Boston'ı ağırlıyor. Aynı gün saat 06.00'da Heat, Los Angeles'ta Lakers'a konuk oluyor ve Giannis ile Doncic karşı karşıya geliyor.

5 Kasım'da saat 03.00'te Sixers ile Pistons, Doğu'nun tepesindeki iki takım olarak bu sezon ikinci kez karşılaşıyor. İlk maçı Pistons, Embiid'in oynamadığı Sixers karşısında 106-93 kazanmıştı ve bu kez saha Detroit'in. Aynı gün saat 05.30'da Mavericks ile Spurs, son yılların en çok konuşulan iki potansiyeli Cooper Flagg ve Victor Wembanyama'yı San Antonio'da karşı karşıya getiriyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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