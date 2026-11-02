NBA'de İlk İki Haftanın Ardından Kimsenin Beklemediği Takımlar Zirveye Yerleşti

LeBron James ve Jaylen Brown transferleriyle yaz boyunca gündemden düşmeyen Philadelphia 76ers, sezona beklentilere yakışır bir başlangıç yaptı ve 6-1'lik dereceyle Doğu'nun zirvesinde. Asıl şaşırtıcı olan bu tabloyu nasıl kurdukları. Sezon öncesinde herkes bu kadrodan güçlü bir hücum ve sorunlu bir savunma bekliyordu, 41 yaşındaki LeBron ve hücum odaklı gardlarla kurulu kadroda savunmanın yükünü kimin sırtlayacağı merak ediliyordu. İlk iki haftanın cevabı tam tersi oldu, Sixers savunma reytinginde ligde dördüncü, hücum reytinginde ise 23. sırada.

Savunmadaki şüphelerin odağında LeBron ve Embiid ikilisi vardı. İki yıldız da bu soru işaretlerini şimdilik boşa çıkarıyor. 41 yaşındaki LeBron 16,4 sayı, 7 ribaund ve 7 asistlik ortalamasının yanına maç başına 1,6 top çalma ve 1 blok ekliyor. Geçen sezon yalnızca 38 maça çıkabilen Embiid de sahada kaldığı sürelerde boyalı alanı başarıyla koruyor.

Hücumda taşlar henüz yerine oturmuş değil ama Sixers'ın iki önemli kozu var. LeBron, Maxey, Brown ve Embiid gibi topu elinde tutmayı seven yıldızlarla dolu kadro, şu an ligde en az top kaybı yapan takım. İkinci koz maç bitirme becerisi, altı galibiyetin dördünü çift haneli farktan geri dönerek alan Sixers son dakikalarda rakiplerine neredeyse hiç şans tanımıyor. Hücumun motoru ise yedi maçın hepsinde 25 sayı barajını aşan Tyrese Maxey ve adı sezon boyunca MVP yarışında anılacak gibi duruyor.

En büyük endişe uzun rotasyonda. Takım Embiid'in dinlendirildiği gecelerde çok zorlanıyor ve bu sezonki tek yenilgileri de onun yokluğunda geldi. Embiid olmadan oynanan dakikalarda milli basketbolcu Adem Bona'dan takımın savunma yükünü çekmesi bekleniyordu ama Adem sezona istediği gibi başlayamadı, maç başına yalnızca 1,6 sayı ve 3,9 ribaund üretiyor. Formunu bulamazsa rotasyondaki yerini kaybetmesi an meselesi.