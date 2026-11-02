NBA'de İlk İki Haftanın Ardından Kimsenin Beklemediği Takımlar Zirveye Yerleşti
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NBA'de sezonun ilk iki haftası geride kaldı ve sezon öncesi tahminlerin bir kısmı şimdiden terse düştü. Dibe oynaması beklenen Memphis Grizzlies ligin tek yenilgisiz takımıyken, düşüş beklenen Detroit Pistons Doğu'nun zirvesini zorluyor. Şampiyonluğun en büyük favorisi Oklahoma City Thunder ise daha ilk haftalarda kadrosunun yarısını kaybetti.
Sixers savunmayla Doğu'nun tepesinde.
Memphis ligin tek yenilgisiz takımı.
Alperen oynadığı her maçı kazandı.
Sakat sayısı 85'e çıktı.
Denver'da tribünler ıslık çaldı.
Knicks ve Heat kötü başladı.
Gelecek haftanın dört maçı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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