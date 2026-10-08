Alperen Şengün Çin'de Efsane Pivot Yao Ming ile Buluştu: Boy Farkı Dikkat Çekti
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NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Çin'de kulübün efsanelerinden biriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, iki ismin arasındaki boy farkıyla dikkat çekti. İkilinin buluşması basketbol kamuoyunda geniş yankı buldu.
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Yao Ming ile Çin'de buluştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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