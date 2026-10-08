Alperen Şengün Çin'de Efsane Pivot Yao Ming ile Buluştu: Boy Farkı Dikkat Çekti

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın efsane pivotlarından Yao Ming ile Çin'de bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafta, 2,11 metre boyundaki Şengün ile 2,29 metre boyundaki Çinli eski basketbolcu Yao Ming arasındaki boy farkı dikkat çekti. İki pivotun samimi buluşması basketbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

Houston Rockets tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Yao Ming, aktif kariyeri boyunca NBA'in en uzun oyuncularından biri olarak ligde iz bırakmıştı. Rockets'ın günümüzdeki as pivotu konumunda ise Alperen Şengün bulunuyor.