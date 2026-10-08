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Alperen Şengün Çin'de Efsane Pivot Yao Ming ile Buluştu: Boy Farkı Dikkat Çekti

Alperen Şengün Çin'de Efsane Pivot Yao Ming ile Buluştu: Boy Farkı Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 21:21
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NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Çin'de kulübün efsanelerinden biriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğraf, iki ismin arasındaki boy farkıyla dikkat çekti. İkilinin buluşması basketbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

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Yao Ming ile Çin'de buluştu.

Yao Ming ile Çin'de buluştu.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın efsane pivotlarından Yao Ming ile Çin'de bir araya geldi. Ziyaret sırasında çekilen fotoğrafta, 2,11 metre boyundaki Şengün ile 2,29 metre boyundaki Çinli eski basketbolcu Yao Ming arasındaki boy farkı dikkat çekti. İki pivotun samimi buluşması basketbol kamuoyunda geniş yankı buldu.

Houston Rockets tarihinin en önemli isimleri arasında yer alan Yao Ming, aktif kariyeri boyunca NBA'in en uzun oyuncularından biri olarak ligde iz bırakmıştı. Rockets'ın günümüzdeki as pivotu konumunda ise Alperen Şengün bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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