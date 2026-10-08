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Monaco Basket İflas Başvurusunda Bulundu: "Kulüp Şimdi Bir Süreliğine Ara Verecek"

Monaco Basket İflas Başvurusunda Bulundu: "Kulüp Şimdi Bir Süreliğine Ara Verecek"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 17:31
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Fransa'nın Monaco Basket takımı, kulübün resmi açıklamasıyla iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Takım, EuroLeague'de geçirdiği beş sezonun ardından basketbol faaliyetlerine ara veriyor. Kulübün açıklaması geleceğe dair bir umut ve taraftarlara yönelik bir mesaj da içeriyordu.

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Tüm basketbol faaliyetleri askıya alındı.

Tüm basketbol faaliyetleri askıya alındı.

Fransız takımlarından Monaco Basket, iflas ettiğini ve basketbol faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada 'Tüm çabalarımıza rağmen Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor' ifadeleri kullanıldı. Kulübün resmi X hesabından yaptığı paylaşım 'Sevgili Roca Ailesi' hitabıyla başladı.

EuroLeague finalini de gördü.

EuroLeague finalini de gördü.

Monaco, EuroLeague'de mücadele ettiği beş sezonda iki kez Final Four'a kalan takım, bir kez de finalde oynadı. Kulüp bu dönemde üç Fransa ligi şampiyonluğu, dört Leaders Cup, iki Fransa Kupası ve bir Süper Kupa kazandı. Açıklamada ayrıca 2021'de kazanılan EuroCup'ın Monaco Prensliği'ne takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdiği hatırlatıldı.

Geleceği Nationale 3 takımına bıraktı.

Geleceği Nationale 3 takımına bıraktı.

Açıklamada taraftarların desteğine ayrı bir yer ayrıldı. Tribünlerde kurulan bağın kupaların ötesinde bir değer taşıdığı belirtilirken takımın bir gün yeniden Salle Gaston Médecin'de taraftarlarıyla buluşması temennisinde bulunuldu. Monaco'daki erkek basketbolunun geleceğinin ise ASM Derneği'nin yöneticilerinin, antrenörlerinin, genç oyuncularının ve Nationale 3'te mücadele eden takımının elinde olduğu kaydedildi. Kulüp, bu yapının çalışmalarını sürdürmesiyle kırmızı-beyazlıların gelecekte yeniden en üst seviyeye dönmesini umut ettiğini açıkladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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