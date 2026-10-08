Monaco Basket İflas Başvurusunda Bulundu: "Kulüp Şimdi Bir Süreliğine Ara Verecek"

Monaco, EuroLeague'de mücadele ettiği beş sezonda iki kez Final Four'a kalan takım, bir kez de finalde oynadı. Kulüp bu dönemde üç Fransa ligi şampiyonluğu, dört Leaders Cup, iki Fransa Kupası ve bir Süper Kupa kazandı. Açıklamada ayrıca 2021'de kazanılan EuroCup'ın Monaco Prensliği'ne takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdiği hatırlatıldı.