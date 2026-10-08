Monaco Basket İflas Başvurusunda Bulundu: "Kulüp Şimdi Bir Süreliğine Ara Verecek"
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Fransa'nın Monaco Basket takımı, kulübün resmi açıklamasıyla iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Takım, EuroLeague'de geçirdiği beş sezonun ardından basketbol faaliyetlerine ara veriyor. Kulübün açıklaması geleceğe dair bir umut ve taraftarlara yönelik bir mesaj da içeriyordu.
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Tüm basketbol faaliyetleri askıya alındı.
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EuroLeague finalini de gördü.
Geleceği Nationale 3 takımına bıraktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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