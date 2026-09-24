Beşiktaş 13 Yıl Sonra EuroLeague'de: İlk Rakip Valencia Basket

Genel Menajer Nedim Yücel, kulübün hedefinin EuroLeague'de kalıcı olmak olduğunu ve bunun için iyi bir kadro kurduklarını söyledi. Takım kaptanı Conor Morgan ise 'Çok heyecanlıyız' dedi ve kaptanlık görevinin kendisi için çok onur verici olduğunu belirterek sahaya takım karakterlerini ortaya koymak için çıkacaklarını ifade etti. Beşiktaş, sezon boyunca Real Madrid, Barcelona ve Partizan gibi Avrupa'nın büyük kulüplerini de BGM'de ağırlayacak.