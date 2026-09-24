Beşiktaş 13 Yıl Sonra EuroLeague'de: İlk Rakip Valencia Basket
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bir yıllık özel davetle (wild card) katıldığı EuroLeague'de 13 sezonluk aranın ardından ilk maçına yarın çıkacak. Siyah-beyazlılar, organizasyonun ilk haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i saat 20.00'de 10 bin kişilik Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) ağırlayacak.
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Alimpijevic 8 yıl sonra EuroLeague'de
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Kadroda yedi yeni isim var.
İlk EuroLeague sezonunda 7 galibiyet vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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