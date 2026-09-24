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Beşiktaş 13 Yıl Sonra EuroLeague'de: İlk Rakip Valencia Basket

Beşiktaş 13 Yıl Sonra EuroLeague'de: İlk Rakip Valencia Basket

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 19:02
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, bir yıllık özel davetle (wild card) katıldığı EuroLeague'de 13 sezonluk aranın ardından ilk maçına yarın çıkacak. Siyah-beyazlılar, organizasyonun ilk haftasında İspanyol ekibi Valencia Basket'i saat 20.00'de 10 bin kişilik Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) ağırlayacak.

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Alimpijevic 8 yıl sonra EuroLeague'de

Alimpijevic 8 yıl sonra EuroLeague'de

Beşiktaş'taki dördüncü sezonuna başlayan 40 yaşındaki Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic, 8 sezonluk aranın ardından EuroLeague'e dönüyor ve bu organizasyonda son olarak 2017-2018 sezonunda çalıştırdığı Kızılyıldız'la 11 galibiyet, 19 yenilgi almıştı. Maç öncesi açıklama yapan Alimpijevic, 'Basketbolun zirvesi diyebileceğimiz bir yerde, harikulade bir konumdayız' dedi ve bu başarının takımın 3 yıldır gösterdiği yükselişin bir hediyesi olduğunu vurguladı. Aradan geçen sürede kendisinin yanı sıra oyunun da değiştiğini belirten Sırp çalıştırıcı, '8 yılda yalnızca bizler değil, basketbol da çok değişim gösterdi' ifadesini kullandı. Alimpijevic, taraftarlara da 'Taraftarlarımızın iyi günde, kötü günde, sezon boyunca bizimle olmaları gerekiyor' çağrısında bulundu.

Kadroda yedi yeni isim var.

Kadroda yedi yeni isim var.

Siyah-beyazlılar sezona büyük bir kadro değişimiyle girerken geçen sezondan Ante Zizic, Conor Morgan, Anthony Brown, Berk Uğurlu, Devon Dotson ve Yağız Aksu takımda kaldı. Kadroya Eugene Omoruyi, David DeJulius, Jaylen Nowell, Scottie Wilbekin, Metecan Birsen, Wenyen Gabriel ve Anadolu Efes, Philadelphia 76ers ile Monaco formalarını giyen, geçen sezonu TOFAŞ'ta tamamlayan milli oyuncu Furkan Korkmaz katıldı. Brynton Lemar, Ismael Kamagate, Jonah Mathews, Matt Thomas, Sertaç Şanlı, Vitto Brown, Yiğit Arslan, Canberk Kuş, Emir Adıgüzel ve Ahmet Ata Özbek ise takımdan ayrıldı. Alimpijevic yeni kadroyla ilgili olarak 'Sert savunma yapmak için çok da bir zaman gerekmiyor' dedi.

İlk EuroLeague sezonunda 7 galibiyet vardı.

İlk EuroLeague sezonunda 7 galibiyet vardı.

Beşiktaş, tarihinde EuroLeague'de ilk kez 2012-2013 sezonunda mücadele etmişti. Siyah-beyazlılar o sezon grup aşamasında 5, Top 16'da ise 2 galibiyet alarak toplam 7 maç kazanmış ve organizasyona Top 16 aşamasında veda etmişti.

Hedef EuroLeague'de kalıcı olmak!

Hedef EuroLeague'de kalıcı olmak!

Genel Menajer Nedim Yücel, kulübün hedefinin EuroLeague'de kalıcı olmak olduğunu ve bunun için iyi bir kadro kurduklarını söyledi. Takım kaptanı Conor Morgan ise 'Çok heyecanlıyız' dedi ve kaptanlık görevinin kendisi için çok onur verici olduğunu belirterek sahaya takım karakterlerini ortaya koymak için çıkacaklarını ifade etti. Beşiktaş, sezon boyunca Real Madrid, Barcelona ve Partizan gibi Avrupa'nın büyük kulüplerini de BGM'de ağırlayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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