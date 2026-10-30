Milan NBA Avrupa Ligi İçin Basketbol Takımı Kurmayı Planlıyor
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İtalyan futbol ekibi Milan, NBA Avrupa Ligi projesinde basketbol takımıyla yer almayı planlıyor. Kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale'nin planında Milano merkezli bir takım ve 20 bin kişilik yeni bir arena bulunuyor. NBA Avrupa'nın ilk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi hedefleniyor.
Cardinale basketbol takımı kurmak istiyor.
NBA Avrupa Ekim 2027'de başlamayı hedefliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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