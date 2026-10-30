Milan NBA Avrupa Ligi İçin Basketbol Takımı Kurmayı Planlıyor

Milan'ın ABD'li sahibi Gerry Cardinale, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşarak basketbol takımı kurmak istediklerini duyurdu. Cardinale'nin röportajında şu ifadeler yer aldı:

'20 bin kişilik bir arena inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazırız. NBA Avrupa Ligi'nde Milano merkezli bir takımla yer almak istiyoruz. Tenis alanında da hedeflerim var.'