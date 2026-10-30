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Milan NBA Avrupa Ligi İçin Basketbol Takımı Kurmayı Planlıyor

Milan NBA Avrupa Ligi İçin Basketbol Takımı Kurmayı Planlıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 17:30
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İtalyan futbol ekibi Milan, NBA Avrupa Ligi projesinde basketbol takımıyla yer almayı planlıyor. Kulübün ABD'li sahibi Gerry Cardinale'nin planında Milano merkezli bir takım ve 20 bin kişilik yeni bir arena bulunuyor. NBA Avrupa'nın ilk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi hedefleniyor.

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Cardinale basketbol takımı kurmak istiyor.

Cardinale basketbol takımı kurmak istiyor.

Milan'ın ABD'li sahibi Gerry Cardinale, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica'ya konuşarak basketbol takımı kurmak istediklerini duyurdu. Cardinale'nin röportajında şu ifadeler yer aldı:

'20 bin kişilik bir arena inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazırız. NBA Avrupa Ligi'nde Milano merkezli bir takımla yer almak istiyoruz. Tenis alanında da hedeflerim var.'

NBA Avrupa Ekim 2027'de başlamayı hedefliyor.

NBA Avrupa Ekim 2027'de başlamayı hedefliyor.

NBA Avrupa projesinin NBA ve FIBA ortaklığında, yarı açık lig statüsüyle Ekim 2027'de hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi planlanan ligde, kalıcı lisans sahibi 12 kulüp yer alacak. Bu 12 kulüpten birinin İstanbul merkezli olması planlanıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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