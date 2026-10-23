Yunan Basketbolunda Şike Operasyonu, Federasyon Başkanı Liolios Gözaltına Alındı

Soruşturma, Maroussi Basketbol Kulübü'nün nisan ayında federasyonun işleyişi ve Liolios hakkında yaptığı şikayetle başladı. Spor Bakanlığı'nın şike ile mücadele için kurduğu platform da 21 Nisan'da savcılığa delil sundu. Sekiz tanık ifade verirken geçmişte rüşvet aldığı belirtilen iki kişi, tam af karşılığında ifade verdi ve soruşturmada kilit rol oynadığı bildirildi. Dosyada gençlik ve okul müsabakalarından birinci lige kadar uzanan şike iddialarına ilişkin mesajlar bulunuyor ve 2016-2026 dönemi inceleniyor. İncelenen yaklaşık 50 maçın biri yurt dışında oynandı. Bir hakemin evindeki kasadan çıkan 820 bin euro ise açıklanamayan para olarak değerlendiriliyor.