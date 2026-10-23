article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Yunan Basketbolunda Şike Operasyonu, Federasyon Başkanı Liolios Gözaltına Alındı

Yunan Basketbolunda Şike Operasyonu, Federasyon Başkanı Liolios Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 20:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios, şike ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atina'daki spor savcısının üç ay yürüttüğü soruşturmada aralarında hakemlerin de bulunduğu toplam 6 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Dosyada yaklaşık 50 maçın incelendiği ve bir hakemin evindeki kasadan 820 bin euro çıktığı bildirildi. Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan ise sert bir tepki geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Federasyon başkanı gözaltına alındı.

Federasyon başkanı gözaltına alındı.

Spor savcısının çıkardığı yakalama kararları 21 Ekim'de uygulandı. Kararlar Liolios'un yanı sıra iş insanı ve eski sporcu George Mavraganis ile Vasiliki Tsaroucha, Petros Papapetrou, Ilias Koromilas ve Anastasios Piloudis hakkında çıkarıldı. Şüphelilerin aralarında hakemlerin de bulunduğu bir grup olduğu ve rüşvet vermek ile rüşvet almak suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıkları bildirildi. Aktif EuroLeague hakemi Tsaroucha, İstanbul'dan döndükten hemen sonra Atina Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Mavraganis dışındaki şüphelilerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturma aylardır sürüyordu.

Soruşturma aylardır sürüyordu.

Soruşturma, Maroussi Basketbol Kulübü'nün nisan ayında federasyonun işleyişi ve Liolios hakkında yaptığı şikayetle başladı. Spor Bakanlığı'nın şike ile mücadele için kurduğu platform da 21 Nisan'da savcılığa delil sundu. Sekiz tanık ifade verirken geçmişte rüşvet aldığı belirtilen iki kişi, tam af karşılığında ifade verdi ve soruşturmada kilit rol oynadığı bildirildi. Dosyada gençlik ve okul müsabakalarından birinci lige kadar uzanan şike iddialarına ilişkin mesajlar bulunuyor ve 2016-2026 dönemi inceleniyor. İncelenen yaklaşık 50 maçın biri yurt dışında oynandı. Bir hakemin evindeki kasadan çıkan 820 bin euro ise açıklanamayan para olarak değerlendiriliyor.

Şüpheliler hâkim karşısına çıkacak.

Şüpheliler hâkim karşısına çıkacak.

Gözaltına alınanların 22 Ekim'de soruşturma hâkimi karşısında ifade vermesi bekleniyor. Hâkim, şüpheliler hakkında suçlama yöneltilmesine ya da delil yetersizliği halinde serbest bırakılmasına karar verecek ve Yunan yasalarına göre şüphelilerin yargılanma sürecine kadar tutuklu kalmasına da hükmedebilecek. Liolios resmen suçlanırsa federasyonun 15 gün içinde başkanı değiştirmesi gerekiyor, aksi halde spordan sorumlu bakan devreye girecek ve yönetim kurulu görevden alınarak yeni seçime gidilecek. Federasyondan yapılan kısa açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“EOK Yönetim Kurulu bugün, 21 Ekim 2026'da, basketbol alanında yürütülen yargı süreçlerine ilişkin üyeleri bilgilendirmek üzere olağanüstü toplandı. Dava, resmi duyurular ve süreçler aracılığıyla sürekli takip edilecek.”

Giannakopoulos'tan sert tepki geldi.

Giannakopoulos'tan sert tepki geldi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü'nün sahibi Dimitris Giannakopoulos, Liolios'un gözaltına alınmasının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Benimle de savaş istediniz. Kazanacağınızı sandınız. Neden önce bana sormadınız? Tek bir yenilgi var ve istersem onu da tersine çevirebilirim ama olduğu yerde bırakacağım. Hepinize öpücükler.”

Giannakopoulos ikinci bir paylaşımında yaşananları “Savaş istediler. Şimdi hapis zamanı” sözleriyle değerlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın