Yunan Basketbolunda Şike Operasyonu, Federasyon Başkanı Liolios Gözaltına Alındı
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Yunanistan Basketbol Federasyonu Başkanı Vangelis Liolios, şike ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atina'daki spor savcısının üç ay yürüttüğü soruşturmada aralarında hakemlerin de bulunduğu toplam 6 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Dosyada yaklaşık 50 maçın incelendiği ve bir hakemin evindeki kasadan 820 bin euro çıktığı bildirildi. Panathinaikos'un sahibi Dimitris Giannakopoulos'tan ise sert bir tepki geldi.
Federasyon başkanı gözaltına alındı.
Soruşturma aylardır sürüyordu.
Şüpheliler hâkim karşısına çıkacak.
Giannakopoulos'tan sert tepki geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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