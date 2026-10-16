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Beşiktaş EuroLeague'de Bayern Münih'i 95-87 Yendi: Siyah-Beyazlılar İç Sahadaki İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş EuroLeague'de Bayern Münih'i 95-87 Yendi: Siyah-Beyazlılar İç Sahadaki İlk Galibiyetini Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 23:09
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Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'i 95-87 yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmada Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı 18 sayı farkla önde kapattı. Bu sonuçla Beşiktaş, 6 haftada 3. galibiyetine ulaştı.

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Beşiktaş ilk yarıyı 18 sayı farkla önde kapattı.

Beşiktaş ilk yarıyı 18 sayı farkla önde kapattı.

Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'i 95-87 yendi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmada Siyah-Beyazlılar ilk çeyreği 26-17, ilk yarıyı ise 53-35 önde tamamladı.

Bayern Münih son iki çeyreği kazandı.

Bayern Münih son iki çeyreği kazandı.

Üçüncü çeyrekte Bayern Münih etkili oldu ve çeyreği 23-16 kazandı. Son periyodu da 29-26 önde tamamlayan Alman ekibi farkı azalttı, ancak Beşiktaş maçı 8 sayı farkla kazanmayı başardı.

Beşiktaş 7. haftada Anadolu Efes'e konuk olacak.

Beşiktaş'ta Nowell 21, Wilbekin 20 ve Zizic 13 sayı kaydetti. Bayern Münih'te 17 sayıyla Lucic öne çıktı.

Beşiktaş bu sonuçla EuroLeague'de sezonun 3. galibiyetini ve iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Bayern Münih ise 4. yenilgisini yaşadı. Siyah-Beyazlılar 7. haftada deplasmanda Anadolu Efes'e konuk olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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