Beşiktaş EuroLeague'de Bayern Münih'i 95-87 Yendi: Siyah-Beyazlılar İç Sahadaki İlk Galibiyetini Aldı
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Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında Bayern Münih'i 95-87 yenerek bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmada Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı 18 sayı farkla önde kapattı. Bu sonuçla Beşiktaş, 6 haftada 3. galibiyetine ulaştı.
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Beşiktaş ilk yarıyı 18 sayı farkla önde kapattı.
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Bayern Münih son iki çeyreği kazandı.
Beşiktaş 7. haftada Anadolu Efes'e konuk olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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