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Beşiktaş Basketbol Takımı 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden EuroLeague'de

Beşiktaş Basketbol Takımı 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden EuroLeague'de

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.06.2026 - 14:22
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Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de yönetim kurulu yapılan toplantı sonrası EuroLeague'in gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklamıştı. 20. takım için adaylardan biri de Türkiye Ligi finalistlerinden Beşiktaş'tı. Yapılan oylama sonucu siyah beyazlılar 20. takım olarak 13 yıl sonra EuroLeague'e geri dönmüş oldu.

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EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklamıştı.

EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklamıştı.

Yapılan oylama sonucu maddi kriz yaşayan Monaco'nun yerine siyah beyazlılar EuroLeague sahnesine 13 yıl aradan sonra yeniden çıktı. Beşiktaş son olarak 2012-2013 sezonunda EuroLeague'de boy göstermiş ve Erman Kunter yönetimindeki ekip son 16'ya yükselmişti.

Böylece EuroLeague'de Türk takımı sayısı üçe yükseldi.

Böylece EuroLeague'de Türk takımı sayısı üçe yükseldi.

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'in yanında Beşiktaş da bu önemli ligde yerini aldı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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