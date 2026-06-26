Beşiktaş Basketbol Takımı 13 Yıl Aradan Sonra Yeniden EuroLeague'de
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Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan EuroLeague'de yönetim kurulu yapılan toplantı sonrası EuroLeague'in gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklamıştı. 20. takım için adaylardan biri de Türkiye Ligi finalistlerinden Beşiktaş'tı. Yapılan oylama sonucu siyah beyazlılar 20. takım olarak 13 yıl sonra EuroLeague'e geri dönmüş oldu.
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EuroLeague yönetimi, ligin gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanacağını açıklamıştı.
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Böylece EuroLeague'de Türk takımı sayısı üçe yükseldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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