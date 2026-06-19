Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Şampiyon Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberović’in son dakikalarda attığı basketle mücadeleyi 77-75 kazandı ve seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, böylece kulüp tarihindeki 13. Basketbol Süper Ligi zaferini yaşadı.

Son 3 sezonda da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, bu 3 zaferini de Sarunas Jasikevicius önderliğinde elde etti.