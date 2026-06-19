Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Şampiyon Fenerbahçe Beko
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Fenerbahçe Beko, final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Gain’i 77-75 mağlup etti ve seriyi 3-1’e getirerek Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 3. şampiyonluğu elde etti.
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Fenerbahçe Beko, basketbolda 13. şampiyonluğunu kazandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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