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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Şampiyon Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Şampiyon Fenerbahçe Beko

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 22:08
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Fenerbahçe Beko, final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Gain’i 77-75 mağlup etti ve seriyi 3-1’e getirerek Basketbol Süper Ligi’nde üst üste 3. şampiyonluğu elde etti.

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Fenerbahçe Beko, basketbolda 13. şampiyonluğunu kazandı.

Fenerbahçe Beko, basketbolda 13. şampiyonluğunu kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberović’in son dakikalarda attığı basketle mücadeleyi 77-75 kazandı ve seriyi 3-1’e getirerek şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe, böylece kulüp tarihindeki 13. Basketbol Süper Ligi zaferini yaşadı.

Son 3 sezonda da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, bu 3 zaferini de Sarunas Jasikevicius önderliğinde elde etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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