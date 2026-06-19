Caner Erkin, Otobüsün Kurşunlandığı Akşam İsmail Kartal’ın Herkesin Hayatını Kurtardığını Açıkladı
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Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe’nin takım otobüsü, 4 Nisan 2015’te Trabzon Havalimanı'na giderken kurşunlanmıştı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Caner Erkin, dönemin yardımcı hocası olan İsmail Kartal’ın otobüsteki herkesin hayatını kurtardığını açıkladı. Kartal, otobüs şoförünün bayılması sonrasında otobüsü kontrol ederek takımın uçuruma yuvarlanmasını engellemiş.
Kaynak: Kafa Sports / YouTube
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Caner Erkin’in İsmail Kartal ile ilgili anlattığı anı 👇
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Fenerbahçe’nin otobüsü kurşunlanmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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