article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Caner Erkin, Otobüsün Kurşunlandığı Akşam İsmail Kartal’ın Herkesin Hayatını Kurtardığını Açıkladı

Caner Erkin, Otobüsün Kurşunlandığı Akşam İsmail Kartal’ın Herkesin Hayatını Kurtardığını Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 19:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe’nin takım otobüsü, 4 Nisan 2015’te Trabzon Havalimanı'na giderken kurşunlanmıştı. Eski Fenerbahçe futbolcusu Caner Erkin, dönemin yardımcı hocası olan İsmail Kartal’ın otobüsteki herkesin hayatını kurtardığını açıkladı. Kartal, otobüs şoförünün bayılması sonrasında otobüsü kontrol ederek takımın uçuruma yuvarlanmasını engellemiş.

Kaynak: Kafa Sports / YouTube

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Caner Erkin’in İsmail Kartal ile ilgili anlattığı anı 👇

Fenerbahçe’nin otobüsü kurşunlanmıştı.

Fenerbahçe’nin otobüsü kurşunlanmıştı.

Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanı dönüşü Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırının hedefi olmuş, saldırıda şoför yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın saldırıyla ilgili dosyayı yeniden incelediğini ve 'kanun yararına bozma' kararı aldığını duyurmuştu.

11 yıllık süre içinde konunun aydınlatılmamış olmasının 'kamu vicdanını rahatsız ettiğini' söyleyen Gürlek, 'Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.' ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanlığı'nın başvurusunun ardından dosyayı inceleyen Yargıtay, takipsizlik kararını kaldırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın