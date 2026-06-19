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Vedat Muriqi Yeniden Fenerbahçe’de: 3 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Vedat Muriqi Yeniden Fenerbahçe’de: 3 Yıllık Sözleşme İmzalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.06.2026 - 17:16
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2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe’de. Golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım’ın ilk transferi olan Muriqi için Mallorca’ya ne kadar bonservis bedeli ödendiği ise açıklanmadı.

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8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım’ın teknik direktör tercihi İsmail Kartal olmuştu.

8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım’ın teknik direktör tercihi İsmail Kartal olmuştu.

Dün hocasını açıklayan Fenerbahçe, bugün de ilk transferini duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, Mallorca’da forma giyen eski futbolcusu Vedat Muriqi’yi yeniden kadrosuna kattı.

Kosovalı golcü, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

“Savaştan kaçmayacağım”

“Savaştan kaçmayacağım”

İmza töreninde konuşan Vedat Muriqi, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a ve tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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