Vedat Muriqi Yeniden Fenerbahçe’de: 3 Yıllık Sözleşme İmzalandı
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2019-2020 sezonunda Fenerbahçe’de forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, yeniden Fenerbahçe’de. Golcü oyuncu, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeniden Fenerbahçe Başkanı olan Aziz Yıldırım’ın ilk transferi olan Muriqi için Mallorca’ya ne kadar bonservis bedeli ödendiği ise açıklanmadı.
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8 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe Başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım’ın teknik direktör tercihi İsmail Kartal olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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