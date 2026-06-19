Vedat Muriqi Yeniden Fenerbahçe’de: 3 Yıllık Sözleşme İmzalandı

İmza töreninde konuşan Vedat Muriqi, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a ve tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur.” ifadelerini kullandı.