Dünya Türk Taraftarı Konuşuyor! Herkesin Peşinden Koştuğu "Udi Neco" Sırrını Açıkladı
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2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, ABD'deki dev stadyumlar sadece futbolcuların performansına değil, tribünlerdeki renkli karakterlerin şovlarına da sahne oluyor. Turnuvanın en çok konuşulan, uluslararası basının ve yabancı taraftarların sevgilisi haline gelen isim ise Türkiye’den çıktı. Sosyal medyada ve tribünlerde 'Udi Neco' adıyla tanınan fanatik Türk taraftar Necdet Ölçerman, alışılagelmişin dışındaki görünümüyle adeta turnuvanın resmi yüzlerinden biri haline geldi.
Peki, 'Udi Neco' Necdet Ölçerman kimdir?
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Yüzünü siyaha boyuyor, beyaz lens takıyor... Fanatik taraftar dünyada gündem oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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