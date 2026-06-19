Dünya Türk Taraftarı Konuşuyor! Herkesin Peşinden Koştuğu "Udi Neco" Sırrını Açıkladı

Bugün stadyumlarda binlerce kişinin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bu özgün imaj, aslında anlık bir hevesin ürünü değil. Aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Necdet Ölçerman, bu karakterin temellerini yaklaşık 9 yıl önce attığını belirtiyor. NTV'den İlkay Dikici'nin haberine göre siyah-beyaz renklerle UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir karşılaşmada bu tarzı deneyen Ölçerman, içindeki sanat tutkusunu tribün coşkusuyla birleştirerek zaman içinde 'Udi Neco' karakterini tamamen oturttu.

Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Udi Neco, artık sadece Türk tribünlerinin değil, tüm Dünya Kupası organizasyonunun simge isimlerinden biri.