article/comments
article/share
Haberler
Spor
Dünya Türk Taraftarı Konuşuyor! Herkesin Peşinden Koştuğu "Udi Neco" Sırrını Açıkladı

etiket Dünya Türk Taraftarı Konuşuyor! Herkesin Peşinden Koştuğu "Udi Neco" Sırrını Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.06.2026 - 16:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, ABD'deki dev stadyumlar sadece futbolcuların performansına değil, tribünlerdeki renkli karakterlerin şovlarına da sahne oluyor. Turnuvanın en çok konuşulan, uluslararası basının ve yabancı taraftarların sevgilisi haline gelen isim ise Türkiye’den çıktı. Sosyal medyada ve tribünlerde 'Udi Neco' adıyla tanınan fanatik Türk taraftar Necdet Ölçerman, alışılagelmişin dışındaki görünümüyle adeta turnuvanın resmi yüzlerinden biri haline geldi.

Peki, 'Udi Neco' Necdet Ölçerman kimdir?

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
30 Gün
:
07 Saat
:
04 Dakika
:
58 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüzünü siyaha boyuyor, beyaz lens takıyor... Fanatik taraftar dünyada gündem oldu.

Yüzünü siyaha boyuyor, beyaz lens takıyor... Fanatik taraftar dünyada gündem oldu.

Necdet Ölçerman, 2026 Dünya Kupası'nda yerini aldı. A Milli Futbol Takımı'nın maçlarında tribündeki yerini alan 'Udi Neco' lakabıyla tanınan Necdet Ölçerman,  tamamen siyaha boyanmış yüzü, kontrast oluşturan bembeyaz saç ve sakalları, gözlerindeki beyaz kontakt lensleri ve elinden düşürmediği Türk bayrağıyla görenleri hayrete düşürüyor. Dünya basınının ve foto muhabirlerinin yoğun ilgi gösterdiği deneyimli taraftar, turnuvanın en çok ikonikleşen figürleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Bu görünümün arkasında 9 yıllık bir emek var.

Bu görünümün arkasında 9 yıllık bir emek var.

Bugün stadyumlarda binlerce kişinin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bu özgün imaj, aslında anlık bir hevesin ürünü değil. Aynı zamanda sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Necdet Ölçerman, bu karakterin temellerini yaklaşık 9 yıl önce attığını belirtiyor. NTV'den İlkay Dikici'nin haberine göre siyah-beyaz renklerle UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir karşılaşmada bu tarzı deneyen Ölçerman, içindeki sanat tutkusunu tribün coşkusuyla birleştirerek zaman içinde 'Udi Neco' karakterini tamamen oturttu.

 Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Udi Neco, artık sadece Türk tribünlerinin değil, tüm Dünya Kupası organizasyonunun simge isimlerinden biri.

Hazırlanması tam 2 saat sürüyor.

Hazırlanması tam 2 saat sürüyor.

Necdet Ölçerman, her maç öncesinde tribündeki yerini almadan önce tam iki saat boyunca ayna karşısında mesai harcıyor. Hazırlık sürecinin adeta bir sanat ritüeli gibi ilerlediğini belirten Ölçerman, aşamaları şu sözlerle aktarıyor:

'İlk başta boyayı elime alıyorum, böyle sakalımı ilk olarak yediriyorum kabasını kurutuyorum. Beyaz boyalı spreyi her tarafa sıkıyorum. ardından kurutuyorum. Bir daha yapıyorum kurutuyorum.'

Görünümün kusursuz olması için hiçbir detaydan kaçınmadığını vurgulayan deneyimli taraftar, 'Boyayı kulaklarımın içine kadar burnuma kadar her tarafa siyah beyaz kat kat sürüp bu hale geliyorum' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın