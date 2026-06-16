Beşiktaş Tribünlerinin Sembol İsmi Udi Neco Dünya Çapında Viral Oldu
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye - Avustralya maçında tribünlerdeki sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Udi Neco, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Yıllardır Beşiktaş tribünlerinden tanınan Necdet Ölçerman siyah makyajı ve beyaz saç ve sakal boyasıyla dünyanın dikkatini çekti.
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Beşiktaş tribünlerinin renksiz simasıydı...
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Avustralya maçında objektiflere takılan Udi Neco tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.
Gelen bazı tepkiler şöyleydi;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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