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Beşiktaş Tribünlerinin Sembol İsmi Udi Neco Dünya Çapında Viral Oldu

Beşiktaş Tribünlerinin Sembol İsmi Udi Neco Dünya Çapında Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2026 - 13:38
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye - Avustralya maçında tribünlerdeki sıra dışı görünümüyle dikkat çeken Udi Neco, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Yıllardır Beşiktaş tribünlerinden tanınan Necdet Ölçerman siyah makyajı ve beyaz saç ve sakal boyasıyla dünyanın dikkatini çekti.

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Beşiktaş tribünlerinin renksiz simasıydı...

Beşiktaş tribünlerinin renksiz simasıydı...

Özellikle dünya kupalarında tribünlerdeki bazı taraftarlar bazen tepkileri bazen görünüşleriyle dünya çapında kısa süreli de olsa üne kavuşabiliyor. Milli takımın Avustralya karşısında elinin boş döndüğü maçta ise Beşiktaş taraftarlarının tanıdık olduğu ama dünyanın yeni yeni tanıdığı bir isim vardı.

Avustralya maçında objektiflere takılan Udi Neco tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Avustralya maçında objektiflere takılan Udi Neco tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Gelen bazı tepkiler şöyleydi;

Gelen bazı tepkiler şöyleydi;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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