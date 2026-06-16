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Milli Takım'da Kadro Kararı: Dünya Kupası’nda Avustralya Yenilgisinin Ardından Kadro Değişiyor!

etiket Milli Takım'da Kadro Kararı: Dünya Kupası’nda Avustralya Yenilgisinin Ardından Kadro Değişiyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 13:10 Son Güncelleme: 16.06.2026 - 13:12
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2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya yenilgisinin ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçında kadroyu değiştiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yedeğe çekilmesi ve Arda Güler'in forvet arkasına geçmesi planlanırken, sahaya gerçek bir santrfor sürülecek.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerasında aldığı 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti, teknik direktör Vincenzo Montella'yı yeni kararlar almaya itti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerasında aldığı 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti, teknik direktör Vincenzo Montella'yı yeni kararlar almaya itti.

Avustralya karşısındaki kadro seçimi yüzünden yoğun eleştiri alan İtalyan teknik adam, gruptaki kritik Paraguay sınavı öncesinde ilk 11'de önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. 20 Haziran Cumartesi sabahı saat 06.00'da oynanacak bu zorlu karşılaşmada, özellikle takımın hücum hattı baştan aşağı yenilenecek.

Montella'nın en çok tepki çeken kararı, asıl mevkisi forvet olmayan Kerem Aktürkoğlu'nu en ileride görevlendirmesiydi. Alınan bilgilere göre, Paraguay karşısında bu tercihten dönülecek ve Kerem yedek kulübesine çekilecek. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarındaki etkisizliği çözmek adına ileri uçta Deniz Gül, Barış Alper Yılmaz veya Can Uzun üçlüsünden birine formayı teslim etmeyi planlıyor. Böylece takım, sahada gerçek bir golcüyle mücadele edecek.

Kadroda yapılacak bir diğer hayati dokunuş ise Arda Güler'in pozisyonunda olacak. Avustralya maçına sağ kanatta başlayan genç yıldız, Paraguay'a karşı en verimli olduğu forvet arkası bölgesine geçecek. Kaleye daha yakın bir rolde görev yapacak olan Arda, yine millilerin hücumdaki en büyük lideri olacak. Bunun yanı sıra, önceki karşılaşmada sonradan oyuna dahil olan ve sahanın en iyilerinden biri olarak dikkat çeken Kenan Yıldız'ın da maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hücum bölgesindeki bu kapsamlı değişime karşın, takımın geri dörtlüsünde ve kalesinde bir yenilik yaşanmayacak. Kaleyi tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır korumaya devam edecek ve savunma hattı bozulmayacak. Ay-yıldızlı ekip, bu yeni oyun kurgusuyla Paraguay karşısında galibiyet arayacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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