Milli Takım'da Kadro Kararı: Dünya Kupası’nda Avustralya Yenilgisinin Ardından Kadro Değişiyor!
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2026 Dünya Kupası'ndaki Avustralya yenilgisinin ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay maçında kadroyu değiştiriyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yedeğe çekilmesi ve Arda Güler'in forvet arkasına geçmesi planlanırken, sahaya gerçek bir santrfor sürülecek.
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19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası macerasında aldığı 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti, teknik direktör Vincenzo Montella'yı yeni kararlar almaya itti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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