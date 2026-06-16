Avustralya Maçını Kaybeden Milli Takım'da İmaj Değişikliği: Merih Demiral ve Eren Elmalı'da Saç ve Bıyık Farkı
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda dikkat çeken detaylardan biri de Merih Demiral ve Eren Elmalı’nın imaj değişikliği oldu.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Milliler, Dünya Kupası’nda Paraguay ile oynanacak kritik maçın hazırlıklarını yapıyor.
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Antrenmanda Eren Elmalı ve Merih Demiral’ın yeni imajı dikkat çekti.
Bıyıklı Merih!
Bıyıksız Merih!
Örgü saçlı Eren!
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Örgüsüz saçlı Eren!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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