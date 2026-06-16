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Avustralya Maçını Kaybeden Milli Takım'da İmaj Değişikliği: Merih Demiral ve Eren Elmalı'da Saç ve Bıyık Farkı

etiket Avustralya Maçını Kaybeden Milli Takım'da İmaj Değişikliği: Merih Demiral ve Eren Elmalı'da Saç ve Bıyık Farkı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.06.2026 - 08:50
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda dikkat çeken detaylardan biri de Merih Demiral ve Eren Elmalı’nın imaj değişikliği oldu.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
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Milliler, Dünya Kupası’nda Paraguay ile oynanacak kritik maçın hazırlıklarını yapıyor.

Milliler, Dünya Kupası’nda Paraguay ile oynanacak kritik maçın hazırlıklarını yapıyor.

Arizona'da bulunan Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

Antrenmanda Eren Elmalı ve Merih Demiral’ın yeni imajı dikkat çekti.

Antrenmanda Eren Elmalı ve Merih Demiral’ın yeni imajı dikkat çekti.

İlk maç öncesinde sosyal medyada gündem olan Merih Demiral’ın bıyıkları ve Eren Elmalı’nın saçlarının, Paraguay maçı öncesi yapılan antrenmanda değiştiği görüldü.

Bıyıklı Merih!

Bıyıklı Merih!

Bıyıksız Merih!

Bıyıksız Merih!

Örgü saçlı Eren!

Örgü saçlı Eren!
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Örgüsüz saçlı Eren!

Örgüsüz saçlı Eren!

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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