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Hasan Arda Kaşıkçı Eleştirilerden Rahatsız Olan Milli Takım Futbolcularını Topa Tuttu

Hasan Arda Kaşıkçı Eleştirilerden Rahatsız Olan Milli Takım Futbolcularını Topa Tuttu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 11:17
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Htalks kanalıyla ciddi bir kitleye ulaşan yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı 2026 Dünya Kupası için ABD'de olan milli takım oyuncularına tepki gösterdi. Özellikle beklenmeyen Avustralya mağlubiyetinin ardından gelen eleştirilerden yakın milli futbolculara eleştiri getirdi. Turnuvada zorluklar yaşayan diğer takımlardan örnekler verdi.

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Grubun en zayıf halkası olarak nitelendirilen Avustralya'ya 2-0 yenilen milli takım özellikle sosyal medyada eleştirilmişti.

Grubun en zayıf halkası olarak nitelendirilen Avustralya'ya 2-0 yenilen milli takım özellikle sosyal medyada eleştirilmişti.

Oyuncuların saç stillerinden sosyal medya paylaşımlarına kadar pek çok eleştiri gelmişti. Hatta bir basın toplantısında Samet Akaydın da eleştiriler yüzünden korkudan sosyal medyaya bile giremediklerini belirtmişti.

Hasan Arda Kaşıkçı oyuncuları şu sözlerle eleştirdi:

Yayından öne çıkan sözler şöyle:

 - Samet Akaydın çıkmış, 'Twitter'a bakamaz olduk' diyor; bakmayın abi, bakmayın.

- İran, maç günü Amerika'ya geliyor uçakla; saatlerce aranıyorlar, köpeklerle aranıyorlar, çantalarını köpekler kokluyor.

- Bütün teknik ekip, personel saatlerce aranıyor; maça çıkıyorlar, basın toplantılarında soruların hepsi siyasi.

- Kendi ülkelerinde bu çocukları zora sokacak sorular soruyorlar bile isteye; dönerken problem yaşasınlar diye.

- Böyle bir baskı altında yaşıyorlar; Irak'ta gol atan Hüseyin'in açın bir hayatına bakın, çocuk 12 saat sorguda mı kalmış ne, hayatı felaket.

- Uruguay'ı da aramışlar; Amerika inanılmaz berbat bir turnuva geçirtiyor takımlara, saatlerce otobüsün önünde aranıyor Uruguay.

- Gelelim sosyal medyaya; bir açın bakın Portekiz tarihinin tek Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Ronaldo'ya neler yazılıyor, Pedri'ye neler yazılıyor, Yamal'a neler yazılıyor.

- Bunların hayatında baskı sıfırmış; herkes bunların yanında, herkes destekçisi, herkes pohpohçusuymuş.

- Şenol Güneş çıkıyor herkes destek, Fatih Terim'e destek, Abdullah Avcı'ya destek; ulan sizi kim arkanızdan vuruyor, size kim kötü davranıyor, kim kötü söz söylüyor?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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