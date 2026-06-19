Hasan Arda Kaşıkçı Eleştirilerden Rahatsız Olan Milli Takım Futbolcularını Topa Tuttu

Yayından öne çıkan sözler şöyle:

- Samet Akaydın çıkmış, 'Twitter'a bakamaz olduk' diyor; bakmayın abi, bakmayın.

- İran, maç günü Amerika'ya geliyor uçakla; saatlerce aranıyorlar, köpeklerle aranıyorlar, çantalarını köpekler kokluyor.

- Bütün teknik ekip, personel saatlerce aranıyor; maça çıkıyorlar, basın toplantılarında soruların hepsi siyasi.

- Kendi ülkelerinde bu çocukları zora sokacak sorular soruyorlar bile isteye; dönerken problem yaşasınlar diye.

- Böyle bir baskı altında yaşıyorlar; Irak'ta gol atan Hüseyin'in açın bir hayatına bakın, çocuk 12 saat sorguda mı kalmış ne, hayatı felaket.

- Uruguay'ı da aramışlar; Amerika inanılmaz berbat bir turnuva geçirtiyor takımlara, saatlerce otobüsün önünde aranıyor Uruguay.

- Gelelim sosyal medyaya; bir açın bakın Portekiz tarihinin tek Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Ronaldo'ya neler yazılıyor, Pedri'ye neler yazılıyor, Yamal'a neler yazılıyor.

- Bunların hayatında baskı sıfırmış; herkes bunların yanında, herkes destekçisi, herkes pohpohçusuymuş.

- Şenol Güneş çıkıyor herkes destek, Fatih Terim'e destek, Abdullah Avcı'ya destek; ulan sizi kim arkanızdan vuruyor, size kim kötü davranıyor, kim kötü söz söylüyor?