Hasan Arda Kaşıkçı Eleştirilerden Rahatsız Olan Milli Takım Futbolcularını Topa Tuttu
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Htalks kanalıyla ciddi bir kitleye ulaşan yayıncı Hasan Arda Kaşıkçı 2026 Dünya Kupası için ABD'de olan milli takım oyuncularına tepki gösterdi. Özellikle beklenmeyen Avustralya mağlubiyetinin ardından gelen eleştirilerden yakın milli futbolculara eleştiri getirdi. Turnuvada zorluklar yaşayan diğer takımlardan örnekler verdi.
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Grubun en zayıf halkası olarak nitelendirilen Avustralya'ya 2-0 yenilen milli takım özellikle sosyal medyada eleştirilmişti.
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Hasan Arda Kaşıkçı oyuncuları şu sözlerle eleştirdi:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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