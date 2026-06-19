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Milli Futbolcu İsmail Yüksek Mahmut Orhan'ın Sevgilisi Daria Yakubchik’i Repostladı

Milli Futbolcu İsmail Yüksek Mahmut Orhan'ın Sevgilisi Daria Yakubchik’i Repostladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 17:31
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Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden İsmail Yüksek, turnuva döneminde yaptığı bir hareketle gündeme düştü. Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan’ın Rus model sevgilisi Daria Yakubchik’in bikinili fotoğrafını Instagram’da repost eden (yeniden paylaşan) milli futbolcu sosyal medyada olay oldu.

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Kısa sürede kaldırıldı.

Kısa sürede kaldırıldı.

Daria Yakubchik’in siyah bikinisiyle poz verdiği fotoğrafın İsmail Yüksek’in hesabında paylaşılması ilk başta şaşkınlık yarattı. Repostlanan görsel kısa sürede fark edildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Paylaşım milli futbolcu tarafından kısa sürede kaldırıldı.

Şubat ayından beri beraberler

Şubat ayından beri beraberler

Birkaç ay önce Mahmut Orhan ve 22 yaşındaki model sevgilisi Daria Yakubchick, birlikte yaptıkları Tayland tatilinin ardından sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle ilişkilerini resmen ilan etmişti.

Hızlıca silinen bu yeniden paylaşım sosyal medyanın radarından kaçmadı.

Hızlıca silinen bu yeniden paylaşım sosyal medyanın radarından kaçmadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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