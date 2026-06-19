Milli Futbolcu İsmail Yüksek Mahmut Orhan'ın Sevgilisi Daria Yakubchik’i Repostladı
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Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu ve A Milli Takım’ın önemli isimlerinden İsmail Yüksek, turnuva döneminde yaptığı bir hareketle gündeme düştü. Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan’ın Rus model sevgilisi Daria Yakubchik’in bikinili fotoğrafını Instagram’da repost eden (yeniden paylaşan) milli futbolcu sosyal medyada olay oldu.
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Kısa sürede kaldırıldı.
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Şubat ayından beri beraberler
Hızlıca silinen bu yeniden paylaşım sosyal medyanın radarından kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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