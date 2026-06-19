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2026 Dünya Kupası'nda Formalarda Yer Alan Yamalar Ne Anlama Geliyor?

etiket 2026 Dünya Kupası'nda Formalarda Yer Alan Yamalar Ne Anlama Geliyor?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.06.2026 - 13:58
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2026 Dünya Kupası maçlarını dikkatli izleyenler bazı futbolcuların formalarındaki rozet ve yama benzeri işaretleri fark etmiştir. Bu kupa için start verilen uygulamada futbolcu formalarında geçmiş başarılar, kupalar ve ilk kupa olduğuna dair bile bazı işaretler yer alıyor. İşte 2026'nın forma yamaları...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Debut (Başlangıç) yaması

Debut (Başlangıç) yaması

Bu yama kariyerinde ilk kez Dünya Kupası olan futbolcuların formalarında yer alıyor. Türkiye Milli Takımı futbolcuları da ilk Dünya Kupası deneyimlerinden ötürü formalarında bu yamayı taşıyor. Erling Haaland, Lamine Yamal gibi yıldızlar da ilk turnuva deneyimleri olduğu için bu yamaları taşıyan önemli sporculardan.

"Altın top" yaması

"Altın top" yaması

Bu prestijli rozet, daha önce Dünya Kupası Altın Top (Turnuvanın En İyi Oyuncusu) ödülünü kazanmış aktif oyunculara veriliyor. 2026'da ise bu armayla sahaya sadece Modriç ve Messi çıkabildi.

Altın Ayakkabı yaması

Altın Ayakkabı yaması

Eski turnuvalarda gol kralı olan aktif futbolculara verilen bu rütbe de turnuvada James Rodriguez (2014) Harry Kane (2018) ve Kylian Mbappé (2022) üçlüsünün formasında yer alıyor.

Altın Eldiven yaması

Altın Eldiven yaması

Geçmiş Dünya Kupası turnuvalarında turnuvanın en iyi kalecisi seçilen oyuncular bu yamayı taşımaya hak kazandı. Manuel Neuer (2014), Thibaut Courtois (2018) ve Emi Martínez (2022) geçmiş kupa performanslarının ödülünü bu ödülle aldı. Ancak Neuer bu armayı taşımayı reddetti.

Efsane (Legacy) yaması

Efsane (Legacy) yaması

En az beş Dünya Kupası'na katılmış oyunculara verilen bu yamada kişisel detaylar da yer alıyor. Luka Modric, Yuto Nagatomo ve Manuel Neuer (5 turnuva) ile Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo (6 turnuva) efsaneler listesinde yer alıyor. Ancak Meksika kalecisi Ochoa daha önce 6 kupa için Meksika kadrosuna girmiş olsa da bu kupaların ikisinde oyuna girmediği için yamadan mahrum kaldı.

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Messi ise en iyi kaleci ödülü hariç full çekenlerden.

Messi ise en iyi kaleci ödülü hariç full çekenlerden.

Lionel Messi ve Luka Modric, tüm turnuvada aynı anda iki özel amblemi (Efsane ve Altın Top yaması) takma ayrıcalığına sahip olan tek iki oyuncu olurken Messi'nin takımıyla birlikte taktığı son şampiyon arması Arjantinli yıldızın adeta bir general gibi sahada dolaştığı yorumlarını da beraberinde getiriyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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