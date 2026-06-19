2026 Dünya Kupası'nda Formalarda Yer Alan Yamalar Ne Anlama Geliyor?

En az beş Dünya Kupası'na katılmış oyunculara verilen bu yamada kişisel detaylar da yer alıyor. Luka Modric, Yuto Nagatomo ve Manuel Neuer (5 turnuva) ile Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo (6 turnuva) efsaneler listesinde yer alıyor. Ancak Meksika kalecisi Ochoa daha önce 6 kupa için Meksika kadrosuna girmiş olsa da bu kupaların ikisinde oyuna girmediği için yamadan mahrum kaldı.