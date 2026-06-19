2026 Dünya Kupası'nda Formalarda Yer Alan Yamalar Ne Anlama Geliyor?
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2026 Dünya Kupası maçlarını dikkatli izleyenler bazı futbolcuların formalarındaki rozet ve yama benzeri işaretleri fark etmiştir. Bu kupa için start verilen uygulamada futbolcu formalarında geçmiş başarılar, kupalar ve ilk kupa olduğuna dair bile bazı işaretler yer alıyor. İşte 2026'nın forma yamaları...
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Debut (Başlangıç) yaması
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"Altın top" yaması
Altın Ayakkabı yaması
Altın Eldiven yaması
Efsane (Legacy) yaması
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Messi ise en iyi kaleci ödülü hariç full çekenlerden.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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