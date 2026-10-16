Telefonlarımıza Gelen Yasa Dışı Bahis SMS'lerinin Sırrı Çözüldü: Her Mesaj İçin Euro ile Para Kazanıyorlarmış
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Vatandaşın telefonuna yasa dışı bahis içerikli kısa mesaj (SMS) gönderen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyondan fazla SMS gönderip euro üzerinden para kazandıkları tespit edildi.
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Yasa dışı bahis ile mücadele sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturma kapsamında, yeni delillere ulaşıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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