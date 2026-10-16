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Telefonlarımıza Gelen Yasa Dışı Bahis SMS'lerinin Sırrı Çözüldü: Her Mesaj İçin Euro ile Para Kazanıyorlarmış

Telefonlarımıza Gelen Yasa Dışı Bahis SMS'lerinin Sırrı Çözüldü: Her Mesaj İçin Euro ile Para Kazanıyorlarmış

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 12:19
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Vatandaşın telefonuna yasa dışı bahis içerikli kısa mesaj (SMS) gönderen 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyondan fazla SMS gönderip euro üzerinden para kazandıkları tespit edildi.

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Yasa dışı bahis ile mücadele sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturma kapsamında, yeni delillere ulaşıldı.

Yasa dışı bahis ile mücadele sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturma kapsamında, yeni delillere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, SMS göndermek için android tabanlı telefonlara yüklenen bir uygulamanın kullanıldığı tespit edildi. 

Şüphelilerin, farklı kişilere ait GSM hatlarını uygulamaya tanımlayarak bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli SMS’ler gönderdiği belirlendi.

Uygulamaya GSM hatlarını tanımlayan şüphelilerin gönderilen mesaj başına 0,005 ile 0,01 euro arasında gelir elde ettiği ve sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli SMS gönderildiği tespit edildi. 

Düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait banka hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ve 3 daireye el konuldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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