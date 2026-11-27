Cumartesi sabahı aşk evinden geçen Ay, kalbini yumuşacık bir duyguyla dolduruyor. Bir şarkı, bir şiir ya da eski bir fotoğraf seni tatlı bir hayale daldırabilir. Ancak Venüs'le kurulan gergin açı, sevdiğin birinden beklediğin ilgiyi göremezsen küçük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Bunu kalbine alma; herkesin kendi temposu var.

Öğleden sonra Ay günlük işler ve sağlık evine geçiyor, para evindeki Neptün'le de uyumlu bir açı kuruyor. Bedenini dinlemek, kendine iyi bakmak ve günü sakin bir düzenle geçirmek sana iyi gelecek. Venüs ile Jüpiter'in uyumu ise ortak paralar ve günlük rutin konularında içini rahatlatan bir gelişmenin habercisi olabilir.

Bekar Balıklar için ruhuna dokunan, hayallerini paylaşabileceğin biri karşına çıkabilir. Partnerli Balıklar akşam birlikte film izleyerek ya da müzik dinleyerek huzur bulacak. Bugün kendine şefkatle yaklaş.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…