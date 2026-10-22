Anadolu Efes EuroLeague'de Türk Derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 Mağlup Etti

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, iki takımın bu organizasyonda ilk kez karşılaştığı Türk derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 yendi. Efes bu galibiyetle sezondaki 3. zaferini elde etti. Beşiktaş ise 4. yenilgisini aldı. Karşılaşma 22 Ekim 2026 perşembe akşamı oynandı.