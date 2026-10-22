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Anadolu Efes EuroLeague'de Türk Derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 Mağlup Etti

Anadolu Efes EuroLeague'de Türk Derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 Mağlup Etti

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 23:02
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Türk derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Efes bu sonuçla sezonun 3. galibiyetini alırken Beşiktaş 4. yenilgisini yaşadı. Maçı ilk yarıda kopardığı farkla kontrol eden Efes'te en skorer isim 22 sayıyla Cameron Payne oldu.

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Efes derbide Beşiktaş'ı 89-80 yendi.

Efes derbide Beşiktaş'ı 89-80 yendi.

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, iki takımın bu organizasyonda ilk kez karşılaştığı Türk derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 yendi. Efes bu galibiyetle sezondaki 3. zaferini elde etti. Beşiktaş ise 4. yenilgisini aldı. Karşılaşma 22 Ekim 2026 perşembe akşamı oynandı.

Efes ilk çeyreği 29-17 önde bitirdi.

Efes ilk çeyreği 29-17 önde bitirdi.

Anadolu Efes maça güçlü başladı ve ilk çeyreği 29-17 önde tamamladı. İkinci çeyreği de 28-19 kazanan Efes, devreye 57-36 üstün girdi. İlk yarıda Collin Malcolm'un yıldızlaştığı Efes'te Malcolm 15 sayıya ulaştı ve takımının farkı açmasında önemli rol oynadı.

Efes'te Payne 22 sayıyla parladı.

Efes'te Payne 22 sayıyla parladı.

Anadolu Efes'te Cameron Payne 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Dario Saric 14, Santi Yusta 13 ve Ercan Osmani 9 sayıyla Payne'e destek verdi. Payne ve Yusta'nın dördüncü çeyrekte attığı sayılar, Efes'in farkı yeniden açmasını sağladı.

Beşiktaş'ta Omoruyi 16 sayı attı.

Beşiktaş'ta Omoruyi 16 sayı attı.

Beşiktaş'ta Eugene Omoruyi 16 sayıyla en skorer isim oldu. Jaylen Nowell 14 sayı atarken Scottie Wilbekin ile Anthony Brown 10'ar, Devon Dotson 9 ve Ante Zizic 7 sayı kaydetti. Beşiktaş üçüncü çeyreğe Dotson'ın sayılarıyla iyi başladı ve bu periyodu 24-11 kazanarak farkı 68-60'a indirdi.

Saric'in üçlüğü maçın sonucunu belirledi.

Saric'in üçlüğü maçın sonucunu belirledi.

Dördüncü çeyreğe 68-60 önde giren Anadolu Efes, Payne ve Yusta'nın sayılarıyla farkı yeniden korudu. Son dakikalarda Dario Saric'in attığı üçlük maçın sonucunu belirledi. Çeyreği 21-20 kazanan Efes, karşılaşmayı 89-80 önde bitirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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