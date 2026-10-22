Anadolu Efes EuroLeague'de Türk Derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 Mağlup Etti
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Türk derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 mağlup etti. Efes bu sonuçla sezonun 3. galibiyetini alırken Beşiktaş 4. yenilgisini yaşadı. Maçı ilk yarıda kopardığı farkla kontrol eden Efes'te en skorer isim 22 sayıyla Cameron Payne oldu.
Efes derbide Beşiktaş'ı 89-80 yendi.
Efes ilk çeyreği 29-17 önde bitirdi.
Efes'te Payne 22 sayıyla parladı.
Beşiktaş'ta Omoruyi 16 sayı attı.
Saric'in üçlüğü maçın sonucunu belirledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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