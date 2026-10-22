Anadolu Efes ile Beşiktaş EuroLeague'de İlk Kez Rakip Oluyor
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek ve iki Türk takımı bu organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar aynı sürede 3 kez kazandı. Efes'in Avrupa'daki 919 maçlık geçmişi karşısında Beşiktaş'ın EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı maç sayısı ise 30'da kalıyor.
İki takım ilk kez EuroLeague'de karşılaşacak.
Efes Avrupa'da 920. maçına çıkacak.
Beşiktaş'ın ilk EuroLeague macerası son 16'da bitmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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