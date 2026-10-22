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Anadolu Efes ile Beşiktaş EuroLeague'de İlk Kez Rakip Oluyor

Anadolu Efes ile Beşiktaş EuroLeague'de İlk Kez Rakip Oluyor

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.10.2026 - 17:27
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Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek ve iki Türk takımı bu organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Lacivert-beyazlılar ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alırken, siyah-beyazlılar aynı sürede 3 kez kazandı. Efes'in Avrupa'daki 919 maçlık geçmişi karşısında Beşiktaş'ın EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı maç sayısı ise 30'da kalıyor.

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İki takım ilk kez EuroLeague'de karşılaşacak.

İki takım ilk kez EuroLeague'de karşılaşacak.

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş, organizasyona ilk kez katıldığı 2012-13 sezonunda başka bir formatla oynanan ligde Efes ile farklı gruplarda yer almış, bu yüzden iki ekip daha önce EuroLeague'de karşı karşıya gelmemişti. Bu sezon ikinci kez EuroLeague'de mücadele eden siyah-beyazlılar için Efes maçı ilk Türk derbisi olacak. Ligdeki 6 maçı geride bırakan Efes 2 galibiyet ve 4 yenilgi alırken, Beşiktaş 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle derbiye çıkıyor. İki takım bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 27 Eylül'de de karşılaşmış ve Efes kazanmıştı.

Efes Avrupa'da 920. maçına çıkacak.

Efes Avrupa'da 920. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında oynadığı 919 maçta 508 galibiyet ve 411 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan beri yer aldığı EuroLeague'de ise Beşiktaş derbisi 672. maçı olacak ve lacivert-beyazlılar bu organizasyondaki 671 maçın 351'ini kazanırken 320'sinde yenildi.

Beşiktaş'ın ilk EuroLeague macerası son 16'da bitmişti.

Beşiktaş'ın ilk EuroLeague macerası son 16'da bitmişti.

Siyah-beyazlılar, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği EuroLeague'de Efes derbisiyle 31. maçına çıkacak. 2012-13 sezonunda her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet alan Beşiktaş, o sezonu 24 müsabakada 17 yenilgiyle tamamlamıştı. Bu sezon ise 6 haftada 3 galibiyet ve 3 yenilgi yaşadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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