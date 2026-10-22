Anadolu Efes ile Beşiktaş EuroLeague'de İlk Kez Rakip Oluyor

EuroLeague'in 7. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş, organizasyona ilk kez katıldığı 2012-13 sezonunda başka bir formatla oynanan ligde Efes ile farklı gruplarda yer almış, bu yüzden iki ekip daha önce EuroLeague'de karşı karşıya gelmemişti. Bu sezon ikinci kez EuroLeague'de mücadele eden siyah-beyazlılar için Efes maçı ilk Türk derbisi olacak. Ligdeki 6 maçı geride bırakan Efes 2 galibiyet ve 4 yenilgi alırken, Beşiktaş 3 galibiyet ve 3 yenilgiyle derbiye çıkıyor. İki takım bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 27 Eylül'de de karşılaşmış ve Efes kazanmıştı.