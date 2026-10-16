Yıllar Sonra Allen Iverson'dan Beşiktaş İtirafı: "Kariyerimi Ellerimle Bitirdim"

Iverson, birçok takımın kendisini transfer etmekten söz ettiğini ancak hepsinin maça yedek başlayacağını söylediğini belirtti. Memphis Grizzlies'te yedekte kalmaktan rahatsız olduğunu ve yedek kulübesinden girmeyi sorun ettiğini kabul eden Iverson, bu tavrının nedenini şöyle açıkladı:

'Bunun nedeni egomdu. Gururumdu.'