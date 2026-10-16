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Yıllar Sonra Allen Iverson'dan Beşiktaş İtirafı: "Kariyerimi Ellerimle Bitirdim"

Yıllar Sonra Allen Iverson'dan Beşiktaş İtirafı: "Kariyerimi Ellerimle Bitirdim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.10.2026 - 19:05
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Efsanevi basketbolcu Allen Iverson, Beşiktaş'a transfer olduğu dönemi anlattı. Lou Williams'ın podcast'inde konuşan Iverson, 2010'daki kararının kariyerine etkisini değerlendirdi. Bu karara giden süreçte egosunun ve gururunun belirleyici olduğunu söyledi.

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Iverson Beşiktaş kararını podcast'te anlattı.

Iverson Beşiktaş kararını podcast'te anlattı.

Lou Williams'ın 'The Underground Lounge' podcast'ine konuk olan Allen Iverson, Ekim 2010'da Beşiktaş'a transfer olmasını anlattı. Iverson, bu kararla kariyerini kendi elleriyle bitirdiğini söyledi ve süreci şu sözlerle özetledi:

'Sanırım Türkiye'ye gitmeden önce, hatta yolculuk sırasında bile kariyerimi kendi ellerimle bitirdiğimi fark ettim.'

Yedek kalmak egosuna dokundu.

Yedek kalmak egosuna dokundu.

Iverson, birçok takımın kendisini transfer etmekten söz ettiğini ancak hepsinin maça yedek başlayacağını söylediğini belirtti. Memphis Grizzlies'te yedekte kalmaktan rahatsız olduğunu ve yedek kulübesinden girmeyi sorun ettiğini kabul eden Iverson, bu tavrının nedenini şöyle açıkladı:

'Bunun nedeni egomdu. Gururumdu.'

Beşiktaş'a 35 yaşında geldi.

Beşiktaş'a 35 yaşında geldi.

Iverson sezon başında Memphis ile sözleşmesini feshetti ve Philadelphia'ya garantisiz bir sözleşmeyle döndü. Şubat 2010'da takımdan ayrıldı ve bir daha NBA'de forma giymedi. Ekim 2010'da Beşiktaş ile iki yıllık, 4 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Iverson, 35 yaşında İstanbul'a geldi.

Beşiktaş macerası sakatlıkla bitti.

Beşiktaş macerası sakatlıkla bitti.

Sağ baldırında ameliyat gerektiren bir sakatlık yaşayan Iverson'ın sözleşmesi Ocak 2011'de karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Alt liglerden ve NBA Gelişim Ligi'nden gelen teklifleri geri çeviren Iverson, 2013'te profesyonel kariyerini bitirdiğini açıkladı. Dört kez NBA sayı kralı olan, 2001'de MVP ödülünü kazanan ve NBA'in 75. yılında seçilen en iyi 75 oyuncu arasında yer alan Iverson'ın 3 numaralı formasını 76ers 2014'te emekliye ayırdı. Iverson, 2016'da Basketbol Hall of Fame'e kabul edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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