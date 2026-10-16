Yıllar Sonra Allen Iverson'dan Beşiktaş İtirafı: "Kariyerimi Ellerimle Bitirdim"
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Efsanevi basketbolcu Allen Iverson, Beşiktaş'a transfer olduğu dönemi anlattı. Lou Williams'ın podcast'inde konuşan Iverson, 2010'daki kararının kariyerine etkisini değerlendirdi. Bu karara giden süreçte egosunun ve gururunun belirleyici olduğunu söyledi.
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Iverson Beşiktaş kararını podcast'te anlattı.
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Yedek kalmak egosuna dokundu.
Beşiktaş'a 35 yaşında geldi.
Beşiktaş macerası sakatlıkla bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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