Kiraz Ağaçlarıyla Ünlü Cadde Tarihe Karışıyor
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Tokyo'nun Shibuya semtindeki Sakurazaka, iki yanındaki kiraz ağaçlarıyla biliniyor. Ancak yeni bir kentsel dönüşüm projesiyle cadde 2030'dan sonra yerini bir gökdelene bırakacak.
Ayrıntılar haberimizde.
Caddenin bulunduğu alana 180 metre yüksekliğinde bir yapı kompleksi inşa edilecek.
Bölgedeki kiraz ağacı sayısı artacak ama ağaçlar artık sıra halinde dizilmeyecek.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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