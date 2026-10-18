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Bir İçerik Üreticisi Tokyo'yu Seller Altında Kalmaktan Koruyan Dev Yeraltı Sistemini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Tokyo'yu Seller Altında Kalmaktan Koruyan Dev Yeraltı Sistemini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.10.2026 - 09:16

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Dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Tokyo, her yıl yağmur mevsiminde ve tayfunların etkisiyle çok kısa sürede yoğun yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Betonla kaplı bir şehirde suyun gidecek yeri olmadığında, sokaklar birkaç dakika içinde dereye dönebiliyor. Ülkemizde de ani sağanakların ardından göle dönen caddeleri yakın zamanda gördük ve görüyoruz. Peki Tokyo bu tabloyla neden bu kadar nadir karşılaşıyor?

Bir içerik üreticisi, Tokyo'yu seller karşısında ayakta tutan dev yeraltı sisteminin detaylarını gözler önüne serdi. Betonarme sütunlarla dolu devasa salon ve yapının ölçüleri izleyenleri hayran bıraktı.

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Peki Tokyo'nun yeraltındaki bu sistem nasıl çalışıyor?

Peki Tokyo'nun yeraltındaki bu sistem nasıl çalışıyor?

Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama bölgesinde, yaklaşık 50 metre derinlikte yer alan yapı resmi adıyla Başkent Bölgesi Dış Yeraltı Tahliye Kanalı olarak biliniyor. Yıllar süren inşaatın ardından 2006'da tamamlanan sistem, şehrin nehirlerinin taşma tehlikesi taşıdığı anlarda fazla suyu içine çekip güvenli şekilde dışarı atmak için tasarlandı.

Sistem, yaklaşık 6,3 kilometrelik tünellerle birbirine bağlanan beş dev silodan oluşuyor. Her biri yaklaşık 65 metre yüksekliğinde ve 32 metre çapında olan bu silolar, uzay mekiğinin bile sığabileceği kadar büyük. Şiddetli yağışlarda küçük nehirlerden ve kanallardan taşan su önce bu silolara, oradan da tünellerle ana tahliye alanına yönlendiriliyor.

Suyun ulaştığı yer ise 177 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 metre yüksekliğinde devasa bir yeraltı salonu. Tavanı 59 dev sütunun taşıdığı bu salon, görünümüyle adeta bir tapınağı andırdığı için 'yeraltı tapınağı' olarak da anılıyor. Her biri yaklaşık 500 ton ağırlığındaki sütunlar hem tavanı taşıyor hem de suyun yarattığı basıncı dengeliyor. Sistemin kapasitesi, yaklaşık 200 olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda suya karşılık geliyor. Salonda biriken su, uçak motorlarından uyarlanan dev pompalarla Edo Nehri'ne boşaltılıyor. Böylece sağanak sırasında Tokyo sokaklarının su altında kalma ihtimali çok daha düşük kalıyor. Yağış olmayan dönemlerde ise bu salon rehberli turlarla ziyaret de edilebiliyor. Ani sağanaklarla sık sık sınanan yerler için Tokyo'daki bu yeraltı mühendisliği, şehir planlamasında suyun yolunu önceden hesaplamanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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