Bir İçerik Üreticisi Tokyo'yu Seller Altında Kalmaktan Koruyan Dev Yeraltı Sistemini Anlattı

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Dünyanın en kalabalık metropollerinden biri olan Tokyo, her yıl yağmur mevsiminde ve tayfunların etkisiyle çok kısa sürede yoğun yağışlarla karşı karşıya kalıyor. Betonla kaplı bir şehirde suyun gidecek yeri olmadığında, sokaklar birkaç dakika içinde dereye dönebiliyor. Ülkemizde de ani sağanakların ardından göle dönen caddeleri yakın zamanda gördük ve görüyoruz. Peki Tokyo bu tabloyla neden bu kadar nadir karşılaşıyor?
Bir içerik üreticisi, Tokyo'yu seller karşısında ayakta tutan dev yeraltı sisteminin detaylarını gözler önüne serdi. Betonarme sütunlarla dolu devasa salon ve yapının ölçüleri izleyenleri hayran bıraktı.
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Peki Tokyo'nun yeraltındaki bu sistem nasıl çalışıyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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