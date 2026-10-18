Bir İçerik Üreticisi Tokyo'yu Seller Altında Kalmaktan Koruyan Dev Yeraltı Sistemini Anlattı

Tokyo'nun kuzeyindeki Saitama bölgesinde, yaklaşık 50 metre derinlikte yer alan yapı resmi adıyla Başkent Bölgesi Dış Yeraltı Tahliye Kanalı olarak biliniyor. Yıllar süren inşaatın ardından 2006'da tamamlanan sistem, şehrin nehirlerinin taşma tehlikesi taşıdığı anlarda fazla suyu içine çekip güvenli şekilde dışarı atmak için tasarlandı.

Sistem, yaklaşık 6,3 kilometrelik tünellerle birbirine bağlanan beş dev silodan oluşuyor. Her biri yaklaşık 65 metre yüksekliğinde ve 32 metre çapında olan bu silolar, uzay mekiğinin bile sığabileceği kadar büyük. Şiddetli yağışlarda küçük nehirlerden ve kanallardan taşan su önce bu silolara, oradan da tünellerle ana tahliye alanına yönlendiriliyor.

Suyun ulaştığı yer ise 177 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve yaklaşık 25 metre yüksekliğinde devasa bir yeraltı salonu. Tavanı 59 dev sütunun taşıdığı bu salon, görünümüyle adeta bir tapınağı andırdığı için 'yeraltı tapınağı' olarak da anılıyor. Her biri yaklaşık 500 ton ağırlığındaki sütunlar hem tavanı taşıyor hem de suyun yarattığı basıncı dengeliyor. Sistemin kapasitesi, yaklaşık 200 olimpik yüzme havuzunu dolduracak miktarda suya karşılık geliyor. Salonda biriken su, uçak motorlarından uyarlanan dev pompalarla Edo Nehri'ne boşaltılıyor. Böylece sağanak sırasında Tokyo sokaklarının su altında kalma ihtimali çok daha düşük kalıyor. Yağış olmayan dönemlerde ise bu salon rehberli turlarla ziyaret de edilebiliyor. Ani sağanaklarla sık sık sınanan yerler için Tokyo'daki bu yeraltı mühendisliği, şehir planlamasında suyun yolunu önceden hesaplamanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.