Bir İçerik Üreticisi Kıbrıs'ta Öğrencilerin Andımız'ı Hep Bir Ağızdan Okuduğu Anları Paylaştı

Okul bahçesinde sıraya girip sabah töreninde hep bir ağızdan Andımız'ın okunması, ülkemizde okula gitmiş pek çoğumuzun çocukluk yıllarına dair en güçlü anılardan biri. Öğrenciler arasından seçilen bir öğrencinin eşliğinde Andımız'ı okur, o sabah seçilecek öğrenci olmak için adeta yarışırdık. Aradan yıllar geçse de o sabahlar akıllardan çıkmıyor ve o sesi duyduğumuz an kendimizi bir anda geçmişte buluyoruz.

'sanatadonusprojesi' isimli içerik üreticisi, Kıbrıs'taki bir okulun bahçesinde Andımız'ı hep bir ağızdan okuyan öğrencileri görüntüledi. İçerik üreticisi, 'Sizi çocukluğunuza götürüyorum' diyerek başladığı videyu 'Çok özlemişim' sözleriyle bitirdi. Görüntüler pek çok kişiyi kendi okul yıllarına götürdü.

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