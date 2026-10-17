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Bir İçerik Üreticisi Kıbrıs'ta Öğrencilerin Andımız'ı Hep Bir Ağızdan Okuduğu Anları Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Kıbrıs'ta Öğrencilerin Andımız'ı Hep Bir Ağızdan Okuduğu Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 19:35

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Okul bahçesinde sıraya girip sabah töreninde hep bir ağızdan Andımız'ın okunması, ülkemizde okula gitmiş pek çoğumuzun çocukluk yıllarına dair en güçlü anılardan biri. Öğrenciler arasından seçilen bir öğrencinin eşliğinde Andımız'ı okur, o sabah seçilecek öğrenci olmak için adeta yarışırdık. Aradan yıllar geçse de o sabahlar akıllardan çıkmıyor ve o sesi duyduğumuz an kendimizi bir anda geçmişte buluyoruz.

'sanatadonusprojesi' isimli içerik üreticisi, Kıbrıs'taki bir okulun bahçesinde Andımız'ı hep bir ağızdan okuyan öğrencileri görüntüledi. İçerik üreticisi, 'Sizi çocukluğunuza götürüyorum' diyerek başladığı videyu 'Çok özlemişim' sözleriyle bitirdi. Görüntüler pek çok kişiyi kendi okul yıllarına götürdü. 

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Türkiye'de kaldırılan Andımız Kıbrıs'ta okunmaya devam ediyor.

Türkiye'de kaldırılan Andımız Kıbrıs'ta okunmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından kaleme alınan Andımız, 1933 yılında ilkokullarda okutulmaya başlandı. Onlarca yıl boyunca her sabah dersten önce söylenen metin, 1972 ve 1997 yıllarında yapılan değişikliklerle bugünkü halini aldı. Türkiye'de ise Ekim 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik değişikliğiyle okullardaki yerini kaybetti. Danıştay 8. Dairesi 2018'de bu düzenlemeyi iptal etse de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı bozdu ve Andımız okul sabahlarına geri dönmedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Öğrenci Andı, devletin kuruluşundan bu yana okullarda okutulmaya devam ediyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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