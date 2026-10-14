Bir Kullanıcı 22 Yıl Önce Liseye Giriş Sınavına Hazırlanırken Kullanılan Matematik Soru Bankasını Gösterdi

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Liseye giriş sınavı, son yıllarda sürekli olarak değişen isimleri, formatları ve kapsamıyla öğrencilerin ve ailelerin gündeminden hiç düşmedi. LGS, OKS, SBS ve TEOG derken sistem birkaç kez yenilendi ve her değişiklikle birlikte öğrencilerden beklenen bilgi ile hazırlık yöntemi de farklılaştı.
'gausstorunu' isimli sosyal medya kullanıcısı, 22 yıl önce liseye giriş sınavına hazırlananların kullandığı matematik soru bankasını sayfa sayfa gösterdi. Kitabın içindekiler bölümünü, konu testlerini ve çıkmış soruları tek tek karıştıran kullanıcının paylaşımı, sınav içeriğinin yıllar içinde ne kadar değiştiğini ortaya koydu.
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Peki liseye giriş sınavı yıllar içinde nasıl değişti?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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