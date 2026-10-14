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Bir Kullanıcı 22 Yıl Önce Liseye Giriş Sınavına Hazırlanırken Kullanılan Matematik Soru Bankasını Gösterdi

Bir Kullanıcı 22 Yıl Önce Liseye Giriş Sınavına Hazırlanırken Kullanılan Matematik Soru Bankasını Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.10.2026 - 12:32

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Liseye giriş sınavı, son yıllarda sürekli olarak değişen isimleri, formatları ve kapsamıyla öğrencilerin ve ailelerin gündeminden hiç düşmedi. LGS, OKS, SBS ve TEOG derken sistem birkaç kez yenilendi ve her değişiklikle birlikte öğrencilerden beklenen bilgi ile hazırlık yöntemi de farklılaştı. 

'gausstorunu' isimli sosyal medya kullanıcısı, 22 yıl önce liseye giriş sınavına hazırlananların kullandığı matematik soru bankasını sayfa sayfa gösterdi. Kitabın içindekiler bölümünü, konu testlerini ve çıkmış soruları tek tek karıştıran kullanıcının paylaşımı, sınav içeriğinin yıllar içinde ne kadar değiştiğini ortaya koydu.

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Peki liseye giriş sınavı yıllar içinde nasıl değişti?

Peki liseye giriş sınavı yıllar içinde nasıl değişti?

Soru bankasında problemler, permütasyon ve olasılık, çember ve daire, trigonometri, doğrunun analitik incelenmesi ile katı cisimlerin alan ve hacmi gibi konular görülüyor. Bu konuların büyük bölümü bugünkü ortaokul müfredatında yer almıyor.

Sınav sistemi de o günden bu yana defalarca değişti. Liseye giriş sınavı OKS, SBS ve TEOG gibi isimlerle uygulandı, LGS ise 2018'den itibaren yeniden yapılıyor. Bu süreçte sınavın kapsamı, soru sayısı ve değerlendirme biçimi de farklılaştı. Bugünkü LGS yalnızca sekizinci sınıf müfredatından hazırlanıyor ve 90 soruluk bir oturumla yapılıyor. Sınav sistemi her değiştiğinde soru bankaları ve hazırlık yöntemleri de hızla eskiyor. Eski kitaplar ise sınav sistemlerinin geldiği noktayı net bir biçimde ortaya koyuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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