Bir Kullanıcı 22 Yıl Önce Liseye Giriş Sınavına Hazırlanırken Kullanılan Matematik Soru Bankasını Gösterdi

Liseye giriş sınavı, son yıllarda sürekli olarak değişen isimleri, formatları ve kapsamıyla öğrencilerin ve ailelerin gündeminden hiç düşmedi. LGS, OKS, SBS ve TEOG derken sistem birkaç kez yenilendi ve her değişiklikle birlikte öğrencilerden beklenen bilgi ile hazırlık yöntemi de farklılaştı.

'gausstorunu' isimli sosyal medya kullanıcısı, 22 yıl önce liseye giriş sınavına hazırlananların kullandığı matematik soru bankasını sayfa sayfa gösterdi. Kitabın içindekiler bölümünü, konu testlerini ve çıkmış soruları tek tek karıştıran kullanıcının paylaşımı, sınav içeriğinin yıllar içinde ne kadar değiştiğini ortaya koydu.

Kaynak