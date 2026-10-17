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Hareket Halindeki Dev Gemilere Halat Merdivenle Çıkan Kılavuz Kaptanlar İzleyenlerin Nefesini Kesti

Hareket Halindeki Dev Gemilere Halat Merdivenle Çıkan Kılavuz Kaptanlar İzleyenlerin Nefesini Kesti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.10.2026 - 22:55

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Dünya ticaretinin büyük bölümü deniz yoluyla yapılıyor. Limanlara yaklaşan dev yük gemilerinin rotasını, o suları herkesten iyi bilen kılavuz kaptanlar devralıyor. Gemi hareket halindeyken yapılan bu devir, denizcilik mesleğinin en riskli anlarından biri. Üstelik bu geçiş, havanın ve denizin durumuna bakılmaksızın yılın her günü yaşanıyor.

Kılavuz kaptanların, kılavuz botundan dev gemilerin gövdesine asılı halat merdivenle gemilerine geçtiği anlar bir araya getirildi. Bir anlık hatanın geri dönülemez sonuçlara yola aşabileceği o geçiş anları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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Peki kılavuz kaptanlar gemiye neden halat merdivenle çıkıyor? Neden yolculuğun en başında gemide olmuyorlar?

Peki kılavuz kaptanlar gemiye neden halat merdivenle çıkıyor? Neden yolculuğun en başında gemide olmuyorlar?

Kılavuz kaptan yolculuğun yalnızca kısa bir süresi için görev yapıyor. Açık denizde gemiyi kendi kaptanı yönetiyor. Kılavuz kaptan ise yalnızca liman girişi, boğaz ve kanal gibi dar sularda devreye giriyor, çünkü o bölgenin akıntısını ve derinliğini herkesten iyi biliyor. Gemi limandan ayrılırken de kılavuz kaptan rıhtımda biniyor, gemiyi açık denize çıkarıyor ve aynı merdivenle botuna iniyor.

Limana ya da dar bir su yoluna yaklaşan dev bir yük gemisinin durup beklemesi mümkün olmuyor. Bu yüzden kılavuz kaptan, küçük bir kılavuz botuyla geminin yanına yanaşıyor ve gemi hareket halindeyken yukarı çıkıyor. Bu geçiş için kullanılan halat merdivenler, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi kapsamında belirli kurallara bağlı. Basamaklar en az 40 santimetre uzunluğunda, 11,5 santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre kalınlığında olmak zorunda. Basamaklar arasındaki mesafe 31 ile 35 santimetre arasında eşit tutuluyor ve merdiven iki yanından en az 18 milimetre kalınlığındaki halatlarla taşınıyor.

Halat merdivenle çıkılabilecek yükseklik ise en fazla 9 metre. Geminin güvertesi denizden bu yüksekliğin üzerindeyse, görüntülerde de olduğu gibi borda iskelesi ile halat merdiven birlikte kullanılıyor. Gemiler bu sırada genellikle yavaşlıyor ve gövdeleriyle dalgaları kıran korunaklı bir taraf oluşturuyor. Her şey kurallara uygun kurulduğunda bile dalga, rüzgar ve soğuk su işi zorlaştırdığı için kılavuz kaptanlar bu tırmanışı her seferinde büyük bir dikkatle tamamlıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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