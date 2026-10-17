Hareket Halindeki Dev Gemilere Halat Merdivenle Çıkan Kılavuz Kaptanlar İzleyenlerin Nefesini Kesti

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Dünya ticaretinin büyük bölümü deniz yoluyla yapılıyor. Limanlara yaklaşan dev yük gemilerinin rotasını, o suları herkesten iyi bilen kılavuz kaptanlar devralıyor. Gemi hareket halindeyken yapılan bu devir, denizcilik mesleğinin en riskli anlarından biri. Üstelik bu geçiş, havanın ve denizin durumuna bakılmaksızın yılın her günü yaşanıyor.
Kılavuz kaptanların, kılavuz botundan dev gemilerin gövdesine asılı halat merdivenle gemilerine geçtiği anlar bir araya getirildi. Bir anlık hatanın geri dönülemez sonuçlara yola aşabileceği o geçiş anları izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
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Peki kılavuz kaptanlar gemiye neden halat merdivenle çıkıyor? Neden yolculuğun en başında gemide olmuyorlar?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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