Hareket Halindeki Dev Gemilere Halat Merdivenle Çıkan Kılavuz Kaptanlar İzleyenlerin Nefesini Kesti

Kılavuz kaptan yolculuğun yalnızca kısa bir süresi için görev yapıyor. Açık denizde gemiyi kendi kaptanı yönetiyor. Kılavuz kaptan ise yalnızca liman girişi, boğaz ve kanal gibi dar sularda devreye giriyor, çünkü o bölgenin akıntısını ve derinliğini herkesten iyi biliyor. Gemi limandan ayrılırken de kılavuz kaptan rıhtımda biniyor, gemiyi açık denize çıkarıyor ve aynı merdivenle botuna iniyor.

Limana ya da dar bir su yoluna yaklaşan dev bir yük gemisinin durup beklemesi mümkün olmuyor. Bu yüzden kılavuz kaptan, küçük bir kılavuz botuyla geminin yanına yanaşıyor ve gemi hareket halindeyken yukarı çıkıyor. Bu geçiş için kullanılan halat merdivenler, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi kapsamında belirli kurallara bağlı. Basamaklar en az 40 santimetre uzunluğunda, 11,5 santimetre genişliğinde ve 2,5 santimetre kalınlığında olmak zorunda. Basamaklar arasındaki mesafe 31 ile 35 santimetre arasında eşit tutuluyor ve merdiven iki yanından en az 18 milimetre kalınlığındaki halatlarla taşınıyor.

Halat merdivenle çıkılabilecek yükseklik ise en fazla 9 metre. Geminin güvertesi denizden bu yüksekliğin üzerindeyse, görüntülerde de olduğu gibi borda iskelesi ile halat merdiven birlikte kullanılıyor. Gemiler bu sırada genellikle yavaşlıyor ve gövdeleriyle dalgaları kıran korunaklı bir taraf oluşturuyor. Her şey kurallara uygun kurulduğunda bile dalga, rüzgar ve soğuk su işi zorlaştırdığı için kılavuz kaptanlar bu tırmanışı her seferinde büyük bir dikkatle tamamlıyor.