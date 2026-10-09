32 Milyon Tütün Mamülü Taşıyan Kaçakçı Gemisini Batırdılar: Enkazda Beklenmeyen Yaşandı

Su altı görüntülerinde enkazın üzerine barnacle adı verilen deniz kabukluları, süngerler, solucanlar, deniz fıskiyeleri ve balıkların yerleştiği görülüyor. Atlantic Technological University'den deniz ekoloğu Dr. Jose Maria Fariñas-Franco ve diğer uzmanlar, bu tür yapılara önce kabuklular ve solucan benzeri canlıların yerleştiğini, ardından daha gelişmiş türlerin geldiğini belirtiyor. Enkazın bazı bölümleri hâlâ boş, bazıları ise sürecin daha ileri aşamasında.

Killala Bay Ships to Reef Group'tan Michael Loftus, hedefin dalışı ve biyoçeşitliliği geliştirmek olduğunu söylüyor. Körfeze yunus ve domuz balığının gelmeye başladığı da aktarılıyor.