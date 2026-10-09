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32 Milyon Tütün Mamülü Taşıyan Kaçakçı Gemisini Batırdılar: Enkazda Beklenmeyen Yaşandı

32 Milyon Tütün Mamülü Taşıyan Kaçakçı Gemisini Batırdılar: Enkazda Beklenmeyen Yaşandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:04
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İrlanda'da 2014 yılında 32 milyon adet kaçak tütün mamülüyle yakalanan MV Shingle adlı gemi, bugün deniz canlılarının yuvası haline geldi. Yetkililer gemiyi yaklaşık iki yıl önce Killala Körfezi'nde bilinçli olarak batardı. Enkazın üzerine yerleşen kabuklular, süngerler ve balıklar projenin ilk gözlemlerini umut verici hale getirdi.

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Kaynak: RTÉ, The Times of India

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Slovenya'dan İrlanda'ya giderken yakalanan gemiye el konuldu, söküm maliyeti ise devletin işini zorlaştırdı.

Slovenya'dan İrlanda'ya giderken yakalanan gemiye el konuldu, söküm maliyeti ise devletin işini zorlaştırdı.

Moldova bayraklı MV Shingle, 2014 yazında Slovenya'dan İrlanda'nın Drogheda limanına giderken yakalandı. Gemide 32 milyon adet kaçak tütün mamülü ve yaklaşık 4,5 ton tütün bulundu. Hukuki sürecin ardından gemi, İrlanda Gelir İdaresi'nin (Revenue) kontrolüne geçti.

Gemideki pas ve asbest nedeniyle söküm işlemi yetkililer için çok pahalıya mal olacaktı.

Temizlenen gemi, yapay resif projesi kapsamında Killala Körfezi'nin yaklaşık 30 metre derinliğine gömüldü.

Temizlenen gemi, yapay resif projesi kapsamında Killala Körfezi'nin yaklaşık 30 metre derinliğine gömüldü.

Yetkililer söküm yerine gemiyi yönetmeliklere uygun şekilde temizleyip bilinçli olarak batırma yolunu seçti. Gemi, Mayo'nun kuzey kıyısında, kara kenarından yaklaşık 4 kilometre açıkta ve 30 metre civarı derinlikte denizin dibine yerleşti. Proje, İrlanda'nın ilk yapay resiflerinden biri olarak tanıtılıyor.

Hedef, dalış turizmini ve bölgenin biyolojik çeşitliliğini artırmak. Derinliği sayesinde enkaza deneyimi sınırlı dalıcılar da ulaşabiliyor.

Enkazın yüzeyini kabuklular, süngerler, deniz fıskiyeleri ve balıklar kapladı. Körfeze yunuslar bile gelmeye başladı.

Enkazın yüzeyini kabuklular, süngerler, deniz fıskiyeleri ve balıklar kapladı. Körfeze yunuslar bile gelmeye başladı.

Su altı görüntülerinde enkazın üzerine barnacle adı verilen deniz kabukluları, süngerler, solucanlar, deniz fıskiyeleri ve balıkların yerleştiği görülüyor. Atlantic Technological University'den deniz ekoloğu Dr. Jose Maria Fariñas-Franco ve diğer uzmanlar, bu tür yapılara önce kabuklular ve solucan benzeri canlıların yerleştiğini, ardından daha gelişmiş türlerin geldiğini belirtiyor. Enkazın bazı bölümleri hâlâ boş, bazıları ise sürecin daha ileri aşamasında.

Killala Bay Ships to Reef Group'tan Michael Loftus, hedefin dalışı ve biyoçeşitliliği geliştirmek olduğunu söylüyor. Körfeze yunus ve domuz balığının gelmeye başladığı da aktarılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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