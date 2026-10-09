32 Milyon Tütün Mamülü Taşıyan Kaçakçı Gemisini Batırdılar: Enkazda Beklenmeyen Yaşandı
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İrlanda'da 2014 yılında 32 milyon adet kaçak tütün mamülüyle yakalanan MV Shingle adlı gemi, bugün deniz canlılarının yuvası haline geldi. Yetkililer gemiyi yaklaşık iki yıl önce Killala Körfezi'nde bilinçli olarak batardı. Enkazın üzerine yerleşen kabuklular, süngerler ve balıklar projenin ilk gözlemlerini umut verici hale getirdi.
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Kaynak: RTÉ, The Times of India
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Slovenya'dan İrlanda'ya giderken yakalanan gemiye el konuldu, söküm maliyeti ise devletin işini zorlaştırdı.
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Temizlenen gemi, yapay resif projesi kapsamında Killala Körfezi'nin yaklaşık 30 metre derinliğine gömüldü.
Enkazın yüzeyini kabuklular, süngerler, deniz fıskiyeleri ve balıklar kapladı. Körfeze yunuslar bile gelmeye başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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