Yomiuri'ye göre Japonya'ya gelen turist sayısı arttıkça havalimanlarında ve otellerde bırakılan bavul sayısı da artıyor. Japonya Ulusal Turizm Örgütü'ne göre 2024'te ülkeyi rekor düzeyde 36,87 milyon turist ziyaret etti.

Bavulların çoğunun, sahipleri hediyelik eşyalar için yeni bavul alınca geride bırakıldığı düşünülüyor. Havayollarının bagaj sayısı ve boyut sınırları da bu durumda rol oynuyor.

Osaka Convention & Tourism Bureau'nun Haziran-Temmuz döneminde yaptığı ankete yanıt veren 34 konaklama işletmesinin %85'i, terk edilen bavulların sorun yarattığını söyledi.