Tokyo'daki Bir Otel Unutulan Bavullara Harika Çözüm Buldu: Çöpe Gitmiyorlar
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Tokyo'daki bir otel, misafirlerin odalarda bıraktığı bavulları çatıda sebze ve ot yetiştirmek için kullanıyor.
The Yomiuri Shimbun'a göre Hotel Niwa Tokyo, 2023'ten beri geride kalan bavullara toprak doldurup yan tarafını keserek dokuz çeşit sebze ve ot yetiştiriyor. Hasat edilen ürünler otelin restoranında servis ediliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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