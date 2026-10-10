Hiçbir Şey Yapmayı İş Edindi: Tokyo'daki Shoji Morimoto 4 Yılda 4 Bin Kez Kiralandı
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Tokyo'da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, müşterilerine herhangi bir hizmet vermek yerine yanlarında bulunmak karşılığında para alıyor. Yaklaşık dört yılda yaklaşık dört bin buluşmaya katıldı. Müşterilerinden biri onu tam 270 kez kiraladı.
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Morimoto müşterilerinin istediği yerde bulunuyor.
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Yaklaşık dört yılda dört bin buluşma yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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