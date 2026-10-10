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Hiçbir Şey Yapmayı İş Edindi: Tokyo'daki Shoji Morimoto 4 Yılda 4 Bin Kez Kiralandı

Hiçbir Şey Yapmayı İş Edindi: Tokyo'daki Shoji Morimoto 4 Yılda 4 Bin Kez Kiralandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 17:44 Son Güncelleme: 10.10.2026 - 18:32
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Tokyo'da yaşayan 38 yaşındaki Shoji Morimoto, müşterilerine herhangi bir hizmet vermek yerine yanlarında bulunmak karşılığında para alıyor. Yaklaşık dört yılda yaklaşık dört bin buluşmaya katıldı. Müşterilerinden biri onu tam 270 kez kiraladı.

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Morimoto müşterilerinin istediği yerde bulunuyor.

Morimoto müşterilerinin istediği yerde bulunuyor.

Morimoto'ya göre işi, müşterilerinin istediği yerde bulunmak ve özel olarak bir şey yapmamak. Morimoto işini şu sözlerle anlattı:

'Temelde kendimi kiralıyorum.'

Reuters'ın 2022 tarihli röportajına göre rezervasyon başına 10 bin Japon yeni alıyor. Müşterilerin genellikle belirli bir iş değil, yalnızca yanlarında bulunmasını istediği belirtiliyor. Örneklerden biri, trenle yola çıkan birini uğurlamak.

Yaklaşık dört yılda dört bin buluşma yapıldı.

Yaklaşık dört yılda dört bin buluşma yapıldı.

Morimoto yaklaşık dört yılda yaklaşık dört bin buluşmaya katıldı ve müşterilerinden biri onu 270 kez kiraladı. Müşterilerinin önemli bir kısmını sosyal medyadan buldu ve hesabının o dönemde yaklaşık 250 bin takipçisi vardı. Müşterilerinin yaklaşık dörtte biri, daha önce onu kiralamış kişilerden oluşuyor. Bir parkta tahterevalliye birlikte binmek de kendisinden istenen buluşmalar arasında.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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