Hiçbir Şey Yapmayı İş Edindi: Tokyo'daki Shoji Morimoto 4 Yılda 4 Bin Kez Kiralandı

Morimoto'ya göre işi, müşterilerinin istediği yerde bulunmak ve özel olarak bir şey yapmamak. Morimoto işini şu sözlerle anlattı:

'Temelde kendimi kiralıyorum.'

Reuters'ın 2022 tarihli röportajına göre rezervasyon başına 10 bin Japon yeni alıyor. Müşterilerin genellikle belirli bir iş değil, yalnızca yanlarında bulunmasını istediği belirtiliyor. Örneklerden biri, trenle yola çıkan birini uğurlamak.