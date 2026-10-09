Veterinerlik Öğrencisi Staj Sırasında Gördüğü Hastaları Puanladı

Veterinerlik öğrencisi Nisa Bilgir, 'Staj sırasında gördüğüm hastaları puanlıyorum' başlığıyla staj günlerinde karşısına çıkan hastaları paylaştı. Sekiz hastayı fotoğraflayan öğrenci, her birine kısa bir yorum yazıp 10 üzerinden puan verdi. Notlarda hem hastaların görüntüsüne hem de muayene sırasında yaşananlara espriyle bakılıyor. Listede bir şinşilya, kobay, tavşan, eşek sıpası, inek, tavuk, balık ve ultrasonla muayene edilen bir aksolot yer alıyor. Puanlar 3 ile 10 arasında değişiyor; en düşük notu şinşilya alırken tavuk, inek ve balık tam puan aldı.