Veterinerlik Öğrencisi Staj Sırasında Gördüğü Hastaları Puanladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Veterinerlik öğrencisi Nisa Bilgir, 'Staj sırasında gördüğüm hastaları puanlıyorum' başlığıyla staj günlerinde karşısına çıkan hastaları paylaştı. Sekiz hastayı fotoğraflayan öğrenci, her birine kısa bir yorum yazıp 10 üzerinden puan verdi. Notlarda hem hastaların görüntüsüne hem de muayene sırasında yaşananlara espriyle bakılıyor. Listede bir şinşilya, kobay, tavşan, eşek sıpası, inek, tavuk, balık ve ultrasonla muayene edilen bir aksolot yer alıyor. Puanlar 3 ile 10 arasında değişiyor; en düşük notu şinşilya alırken tavuk, inek ve balık tam puan aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şinşilyanın yumuşak tüyüne dokunulamadı, puan 3'te kaldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tavşanın korkunç bakışları 1 puana mal oldu
İstanbul'daki acile inek gelince ortam şenlendi
Yüzgeçlerini filtreye kaptıran balığa tam puan
Dağınık saçlı kobaya çekidüzen tavsiyesi ve 5 puan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da acile gelen eşek sıpası heybetiyle 8 aldı
Ülkeyi dert sahibi yapan tavuk 10/10'u hak etti
Ultrasonla muayene edilen aksolota 9 puan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın