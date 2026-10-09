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Veterinerlik Öğrencisi Staj Sırasında Gördüğü Hastaları Puanladı

Veterinerlik Öğrencisi Staj Sırasında Gördüğü Hastaları Puanladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 15:09
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Veterinerlik öğrencisi Nisa Bilgir, 'Staj sırasında gördüğüm hastaları puanlıyorum' başlığıyla staj günlerinde karşısına çıkan hastaları paylaştı. Sekiz hastayı fotoğraflayan öğrenci, her birine kısa bir yorum yazıp 10 üzerinden puan verdi. Notlarda hem hastaların görüntüsüne hem de muayene sırasında yaşananlara espriyle bakılıyor. Listede bir şinşilya, kobay, tavşan, eşek sıpası, inek, tavuk, balık ve ultrasonla muayene edilen bir aksolot yer alıyor. Puanlar 3 ile 10 arasında değişiyor; en düşük notu şinşilya alırken tavuk, inek ve balık tam puan aldı.

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Şinşilyanın yumuşak tüyüne dokunulamadı, puan 3'te kaldı

Şinşilyanın yumuşak tüyüne dokunulamadı, puan 3'te kaldı

'Dünyanın en yumuşak kürklü hayvanıymış, asabiliğinden tüylerine dokunamadık farecim' yazan Bilgir, şinşilyaya 3/10 verdi.

Tavşanın korkunç bakışları 1 puana mal oldu

Tavşanın korkunç bakışları 1 puana mal oldu

Bilgir, 'Heybetine kurban tavşan kardeş, 1 puanı korkunç bakışlarından kırdım' notuyla tavşana 9/10 verdi.

İstanbul'daki acile inek gelince ortam şenlendi

İstanbul'daki acile inek gelince ortam şenlendi

Bilgir, 'İstanbul'un orta yerine acile inek gelince ortam şenlendi, gözler her şeyi anlatıyor, severiz' diyerek hastaya 10/10 verdi.

Yüzgeçlerini filtreye kaptıran balığa tam puan

Yüzgeçlerini filtreye kaptıran balığa tam puan

Bilgir, 'Akvaryumumun filtresine yüzgeçlerini kaptırdığı halde hayata tutunan balık... Bir daha böyle bi hastaya denk gelir miyim sanmam' notuyla balığa 10/10 verdi.

Dağınık saçlı kobaya çekidüzen tavsiyesi ve 5 puan

Dağınık saçlı kobaya çekidüzen tavsiyesi ve 5 puan

Kobaya 'Bu saçının başının hali ne böyle farecim ya, doktora geliyorsun biraz çekidüzen ver kendine, olmaz ki böyle' diye seslenen Bilgir, hastaya 5/10 verdi.

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İstanbul'da acile gelen eşek sıpası heybetiyle 8 aldı

İstanbul'da acile gelen eşek sıpası heybetiyle 8 aldı

Bilgir, 'İstanbul'un göbeğinde acilde anıran bir eşek sıpası... Heybetine kurban' notuyla sıpaya 8/10 verdi.

Ülkeyi dert sahibi yapan tavuk 10/10'u hak etti

Ülkeyi dert sahibi yapan tavuk 10/10'u hak etti

Bilgir, 'Ülkece bizi dert sahibi yapan tavuk... Tabiki pansumanını yaptık :)' notuyla tavuğa 10/10 verdi.

Ultrasonla muayene edilen aksolota 9 puan

Ultrasonla muayene edilen aksolota 9 puan

Bilgir, 'Kurbağa desen değil, sürüngen desen değil... Seni muayene etmek inanılmazdı aksolot reis' notuyla aksolota 9/10 verdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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