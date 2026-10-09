Uçak Korkusu Pahalıya Patladı: Uçmayı Reddeden İşçi İçin 52 Bin Euro Tazminat
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İtalya’da aerofobi (uçuş korkusu) rahatsızlığı nedeniyle uçakla seyahat etmeyi reddeden ve bu yüzden işten çıkarılan Giuseppe Capoluongo, hukuk mücadelesini kazandı. Bologna İstinaf Mahkemesi, İtalyan işverenin uyguladığı işten çıkarma cezasını 'orantısız' bularak alt mahkemenin kararını bozdu. Şirket, emsal niteliğindeki bu kararın ardından eski çalışanına 52 bin Euro'dan fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.
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2002 yılından bu yana aynı şirkette çalışan Capoluongo, 2011 yılında ABD'ye görevlendirileceği sırada uçuş korkusu olduğunu belirten bir sağlık raporu sunmuştu.
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Davayı inceleyen Bologna İstinaf Mahkemesi, pasaport talebinin meşru bir istek olduğunu ve çalışanın ilk reddinin disiplin suçu sayılabileceğini kabul etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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