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Uçak Korkusu Pahalıya Patladı: Uçmayı Reddeden İşçi İçin 52 Bin Euro Tazminat

Uçak Korkusu Pahalıya Patladı: Uçmayı Reddeden İşçi İçin 52 Bin Euro Tazminat

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 15:23
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İtalya’da aerofobi (uçuş korkusu) rahatsızlığı nedeniyle uçakla seyahat etmeyi reddeden ve bu yüzden işten çıkarılan Giuseppe Capoluongo, hukuk mücadelesini kazandı. Bologna İstinaf Mahkemesi, İtalyan işverenin uyguladığı işten çıkarma cezasını 'orantısız' bularak alt mahkemenin kararını bozdu. Şirket, emsal niteliğindeki bu kararın ardından eski çalışanına 52 bin Euro'dan fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

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2002 yılından bu yana aynı şirkette çalışan Capoluongo, 2011 yılında ABD'ye görevlendirileceği sırada uçuş korkusu olduğunu belirten bir sağlık raporu sunmuştu.

2002 yılından bu yana aynı şirkette çalışan Capoluongo, 2011 yılında ABD'ye görevlendirileceği sırada uçuş korkusu olduğunu belirten bir sağlık raporu sunmuştu.

Fiom sendika temsilcisinin de araya girmesiyle şirket, çalışanı hava yolu seyahati gerektiren görevlerden muaf tutmayı kabul etti. Yaklaşık 12 yıl boyunca bu duruma saygı gösteren şirket, herhangi bir uçuş görevi vermeden çalışmayı sürdürdü.

Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde uluslararası seyahatler gerekçesiyle Capoluongo’dan pasaport çıkarmasını talep etti. Süreç içerisinde çalışanın talebe direnmesi üzerine disiplin soruşturması açıldı ve iş akdi feshedildi. Çalışanın avukatı Alberto Piccini, müvekkilinin son aşamada 'Gerekirse size bu pasaportu veririm' demesine rağmen ertesi gün kovulduğunu açıkladı.

Davayı inceleyen Bologna İstinaf Mahkemesi, pasaport talebinin meşru bir istek olduğunu ve çalışanın ilk reddinin disiplin suçu sayılabileceğini kabul etti.

Davayı inceleyen Bologna İstinaf Mahkemesi, pasaport talebinin meşru bir istek olduğunu ve çalışanın ilk reddinin disiplin suçu sayılabileceğini kabul etti.

Buna karşın hakimler, şirketin 12 yılı aşkın süredir devam eden uygulamasına dikkat çekti. Kararda, çalışanın 'sadece uçakla ulaşılabilen yerlere gönderilmeyeceğini düşünmesinin makul bir beklenti olduğu' vurgulandı.

Şirketin geçmiş disiplin cezalarını gerekçe göstererek feshi savunmasını reddeden mahkeme, çalışanın eyleminin bir yaptırım gerektirse bile bunun işten çıkarma kadar ağır olamayacağına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi, şirketin Capoluongo’ya 20 aylık son maaşına karşılık gelen 52.349,20 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Şirket ayrıca bu tutarın üzerine ihbar tazminatı, faiz ve enflasyon farkı ayarlamalarını da ekleyerek ödeme yapacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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