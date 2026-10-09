Uçak Korkusu Pahalıya Patladı: Uçmayı Reddeden İşçi İçin 52 Bin Euro Tazminat

Buna karşın hakimler, şirketin 12 yılı aşkın süredir devam eden uygulamasına dikkat çekti. Kararda, çalışanın 'sadece uçakla ulaşılabilen yerlere gönderilmeyeceğini düşünmesinin makul bir beklenti olduğu' vurgulandı.

Şirketin geçmiş disiplin cezalarını gerekçe göstererek feshi savunmasını reddeden mahkeme, çalışanın eyleminin bir yaptırım gerektirse bile bunun işten çıkarma kadar ağır olamayacağına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi, şirketin Capoluongo’ya 20 aylık son maaşına karşılık gelen 52.349,20 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Şirket ayrıca bu tutarın üzerine ihbar tazminatı, faiz ve enflasyon farkı ayarlamalarını da ekleyerek ödeme yapacak.