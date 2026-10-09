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Dilinize Dolanan Şarkıdan Kurtulmanın Yolu Bulundu: Meğer Çözümü Çok Basitmiş

Dilinize Dolanan Şarkıdan Kurtulmanın Yolu Bulundu: Meğer Çözümü Çok Basitmiş

psikoloji
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 13:21
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Sabah radyoda duyduğunuz bir nakarat, akşam olduğunda hâlâ kafanızın içinde dönüyor olabilir. 'Kulak kurdu' denen bu durumu insanların yaklaşık yüzde 90'ı yaşıyor. Çoğu zaman birkaç dakikada geçen bu döngü, bazı insanlarda iki üç gün sürebiliyor. Bilim insanları onu kırmanın yollarını yıllardır araştırıyor ve en dikkat çekici yöntemlerden biri oldukça basit.

Gelin birlikte bakalım.

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Sakız çiğneyenler şarkıyı daha az "duydu".

Sakız çiğneyenler şarkıyı daha az "duydu".

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nin 2015'teki deneyinde 98 gönüllüye Maroon 5'in 'Payphone' ve David Guetta'nın 'Play Hard' şarkıları dinletildi. Ardından katılımcılardan üç dakika boyunca şarkıyı düşünmemeleri, akıllarına her geldiğinde de bir tuşa basmaları istendi. Sakız çiğneyenler, hiçbir şey yapmayan ya da parmaklarıyla masaya ritim tutan gruplara göre şarkıyı daha seyrek düşündü ve şarkıyı 'duyma' sıklıkları üçte bir azaldı.

Araştırmayı yürüten Dr. Phil Beaman, yöntemin obsesif kompulsif ve benzeri bozuklukların belirtilerine karşı işe yarayıp yaramayacağını görmek için daha fazla araştırma gerektiğini söyledi.

Ne çok kolay ne çok zor bir işle uğraşmak da yardımcı oluyor.

Ne çok kolay ne çok zor bir işle uğraşmak da yardımcı oluyor.

ABD'deki Western Washington Üniversitesi'nden psikolog Ira Hyman ve ekibinin araştırması, insanı içine çeken, zorluğu orta düzeyde bir işle uğraşmanın kulak kurdunu uzaklaştırabileceğini gösterdi. Ancak çok zor sudoku ya da anagram bulmacaları tam tersine daha fazla kulak kurduna yol açtı.

Hyman, 'Şarkıyı gerçekten kafanızdan çıkarmak istiyorsanız, tüm bilincinizi meşgul eden ve arka planda o müziğin çalmasına yer bırakmayan bir şeye kendinizi vermeniz gerekiyor' dedi.

Şarkıyı sonuna kadar dinlemek de öneriliyor ama kanıtı zayıf.

Şarkıyı sonuna kadar dinlemek de öneriliyor ama kanıtı zayıf.

Hyman'a göre insanlar şarkının tamamını değil, çoğunlukla nakarattan küçük bir parçayı duyuyor. Bu parça, sanki tamamlanamıyormuş gibi kafada dönüp duruyor. Araştırmacılar bunun, yarım kalan işlerin akılda kalıp tamamlanınca unutulduğu 'Zeigarnik etkisi' ile ilgili olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden şarkıyı baştan sona bir kez dinlemek öneriliyor.

Ancak aynı araştırmada öğrencilere şarkıların yalnızca bir bölümünü dinletmek, kulak kurdu riskini artırmadı. Yani bu yöntem şimdilik kanıtlanmış bir çözümden çok bir tahmin.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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