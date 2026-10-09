Dilinize Dolanan Şarkıdan Kurtulmanın Yolu Bulundu: Meğer Çözümü Çok Basitmiş

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nin 2015'teki deneyinde 98 gönüllüye Maroon 5'in 'Payphone' ve David Guetta'nın 'Play Hard' şarkıları dinletildi. Ardından katılımcılardan üç dakika boyunca şarkıyı düşünmemeleri, akıllarına her geldiğinde de bir tuşa basmaları istendi. Sakız çiğneyenler, hiçbir şey yapmayan ya da parmaklarıyla masaya ritim tutan gruplara göre şarkıyı daha seyrek düşündü ve şarkıyı 'duyma' sıklıkları üçte bir azaldı.

Araştırmayı yürüten Dr. Phil Beaman, yöntemin obsesif kompulsif ve benzeri bozuklukların belirtilerine karşı işe yarayıp yaramayacağını görmek için daha fazla araştırma gerektiğini söyledi.