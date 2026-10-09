Dilinize Dolanan Şarkıdan Kurtulmanın Yolu Bulundu: Meğer Çözümü Çok Basitmiş
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Sabah radyoda duyduğunuz bir nakarat, akşam olduğunda hâlâ kafanızın içinde dönüyor olabilir. 'Kulak kurdu' denen bu durumu insanların yaklaşık yüzde 90'ı yaşıyor. Çoğu zaman birkaç dakikada geçen bu döngü, bazı insanlarda iki üç gün sürebiliyor. Bilim insanları onu kırmanın yollarını yıllardır araştırıyor ve en dikkat çekici yöntemlerden biri oldukça basit.
Gelin birlikte bakalım.
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Sakız çiğneyenler şarkıyı daha az "duydu".
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Ne çok kolay ne çok zor bir işle uğraşmak da yardımcı oluyor.
Şarkıyı sonuna kadar dinlemek de öneriliyor ama kanıtı zayıf.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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