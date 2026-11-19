Gurme CarrefourSA, City's İstanbul AVM'de Kapılarını Açtı
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CarrefourSA, gastronomi odaklı mağaza konsepti Gurme'nin 56. mağazasını Kozyatağı'ndaki City's İstanbul AVM'de açtı. Şirketin Kozyatağı ile bağı 1993 yılına uzanıyor.
Yeni Gurme mağazası, kurdele kesimiyle müşterilerini karşıladı.
Dünya mutfaklarından ürünler, yöresel lezzetlerle aynı raflarda.
CarrefourSA CEO'su Hatice Evren: "Gurme ile alışverişi bir keşif deneyimine dönüştürüyoruz."
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