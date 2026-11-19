Açılışı değerlendiren Hatice Evren şunları söyledi: 'Müşterilerimiz kaliteli ve güvenilir ürünlere kolayca ulaşmanın yanı sıra farklı lezzetleri keşfetmek, yeni mutfaklarla tanışmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştıran pratik çözümler bulmak istiyor. Biz de bu beklentileri dikkate alarak dünyanın farklı mutfaklarından ürünleri Türkiye'nin yöresel lezzetleriyle aynı raflarda buluşturan bir ürün yelpazesi oluşturuyoruz. Gurme mağazalarımızı hizmet kalitesi ve deneyim alanlarımızla geliştirmeye devam edeceğiz.'