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Virajdan Çıkınca Direksiyon Neden Kendiliğinden Düzelir?

Virajdan Çıkınca Direksiyon Neden Kendiliğinden Düzelir?

otomobil
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 14:18
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Bir virajı döndükten sonra direksiyonu biraz gevşettiğinizde simit, sanki düz yolu hatırlıyormuş gibi kendiliğinden ortaya geri döner. Çoğu sürücü bunu her gün yaşar ama nedenini pek düşünmez. Oysa bu küçük hareketin arkasında, tekerleklerin otomobile bağlanma açısı ve lastiğin yolla temas ettiği noktada oluşan kuvvetler var.

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Ön tekerleklerin döndüğü eksen tam dik değil.

Ön tekerleklerin döndüğü eksen tam dik değil.

Direksiyonu çevirdiğinizde ön tekerlekler hayali bir eksen etrafında döner. Otomobile yandan bakıldığında bu eksen ile tekerleğin merkezinden geçen dikey çizgi arasında bir açı bulunur. Buna kaster açısı deniyor. Eksenin üst ucu aracın arkasına doğru yatıksa kaster pozitif oluyor.

Pozitif kaster, aracın yön kararlılığını artırıyor ve direksiyonun ortadaki hissini iyileştiriyor. Direksiyonu düz konuma doğru iten etkilerden ilki de bu açıdan geliyor.

Lastik de tekerleği düz konuma itiyor.

Lastik de tekerleği düz konuma itiyor.

Virajda tekerleğin gittiği yön ile aracın gittiği yön arasında küçük bir fark oluşuyor. Bu farka kayma açısı deniyor. Bu sırada lastiğin yolla temas ettiği bölgede oluşan kuvvet, tekerleğin tam merkezinde değil, biraz arkasında etki ediyor. Aradaki bu mesafeye 'pnömatik iz' adı veriliyor.

Böylece tekerleği döndürmeye çalışan bir etki ortaya çıkıyor. Kendi kendini hizalama momenti denen bu etki, pozitif kasterle aynı şekilde çalışıyor ve tekerleği yeniden düz ileri konumuna itiyor. Yani virajdan çıkarken hem kaster açısı hem de lastik, direksiyonu düz konuma çekiyor.

Elektrikli direksiyonlarda yazılım da devreye giriyor.

Elektrikli direksiyonlarda yazılım da devreye giriyor.

Bu sistemlerde direksiyona güç veren motorun ve dişli mekanizmasının sürtünmesi, direksiyonun kendiliğinden merkeze dönmesini zayıflatabiliyor. Bu nedenle kontrol yazılımına ayrıca bir 'merkeze dönüş' desteği eklenmesi gerekiyor.

Bu destek, direksiyonun dönüş hızına ve sürücünün uyguladığı kuvvete bakarak direksiyonun merkeze dönmekte olduğunu algılıyor ve dönüşü güçlendiriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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