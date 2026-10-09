Virajdan Çıkınca Direksiyon Neden Kendiliğinden Düzelir?
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Bir virajı döndükten sonra direksiyonu biraz gevşettiğinizde simit, sanki düz yolu hatırlıyormuş gibi kendiliğinden ortaya geri döner. Çoğu sürücü bunu her gün yaşar ama nedenini pek düşünmez. Oysa bu küçük hareketin arkasında, tekerleklerin otomobile bağlanma açısı ve lastiğin yolla temas ettiği noktada oluşan kuvvetler var.
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Ön tekerleklerin döndüğü eksen tam dik değil.
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Lastik de tekerleği düz konuma itiyor.
Elektrikli direksiyonlarda yazılım da devreye giriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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