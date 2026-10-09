Virajdan Çıkınca Direksiyon Neden Kendiliğinden Düzelir?

Direksiyonu çevirdiğinizde ön tekerlekler hayali bir eksen etrafında döner. Otomobile yandan bakıldığında bu eksen ile tekerleğin merkezinden geçen dikey çizgi arasında bir açı bulunur. Buna kaster açısı deniyor. Eksenin üst ucu aracın arkasına doğru yatıksa kaster pozitif oluyor.

Pozitif kaster, aracın yön kararlılığını artırıyor ve direksiyonun ortadaki hissini iyileştiriyor. Direksiyonu düz konuma doğru iten etkilerden ilki de bu açıdan geliyor.