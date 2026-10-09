İnsanlar Bir Bir Gidince Ev Fiyatları Dibe Vurdu: 600 Bin Liraya Daire İlanı Çıktı

Resmi verilere göre 1990'da 47 bin 822 olan nüfus, 1 Ocak 2026 itibarıyla 29 bin 824'e geriledi. Bu dönemde kentin yüzölçümü de bir miktar küçüldü.

Konut sayısı ise neredeyse aynı kaldı. 2006'da 19 bin 312 olan konut sayısı bugün 18 bin 37.