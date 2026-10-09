İnsanlar Bir Bir Gidince Ev Fiyatları Dibe Vurdu: 600 Bin Liraya Daire İlanı Çıktı
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Budapeşte'de bazı panel dairelerin metrekaresi 2 milyon forinti (yaklaşık 300 bin TL) buluyor. Ülkenin kuzeyindeki Salgótarján'da ise ev fiyatları bunun çok altında. Bir zamanlar madenleri ve fabrikalarıyla bilinen kent, son 35 yılda nüfusunun üçte birinden fazlasını kaybetti ve bu kayıp emlak ilanlarına da yansıdı.
İşte detaylar...
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Kentin nüfusu 1990'dan bu yana yaklaşık 18 bin kişi azaldı.
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Kentin kaderini madenlerin ve fabrikaların kapanması değiştirdi.
Macaristan'ın en ucuz panel daire ilanı bu kentten çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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