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İnsanlar Bir Bir Gidince Ev Fiyatları Dibe Vurdu: 600 Bin Liraya Daire İlanı Çıktı

İnsanlar Bir Bir Gidince Ev Fiyatları Dibe Vurdu: 600 Bin Liraya Daire İlanı Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 13:48
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Budapeşte'de bazı panel dairelerin metrekaresi 2 milyon forinti (yaklaşık 300 bin TL) buluyor. Ülkenin kuzeyindeki Salgótarján'da ise ev fiyatları bunun çok altında. Bir zamanlar madenleri ve fabrikalarıyla bilinen kent, son 35 yılda nüfusunun üçte birinden fazlasını kaybetti ve bu kayıp emlak ilanlarına da yansıdı.

İşte detaylar...

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Kentin nüfusu 1990'dan bu yana yaklaşık 18 bin kişi azaldı.

Kentin nüfusu 1990'dan bu yana yaklaşık 18 bin kişi azaldı.

Resmi verilere göre 1990'da 47 bin 822 olan nüfus, 1 Ocak 2026 itibarıyla 29 bin 824'e geriledi. Bu dönemde kentin yüzölçümü de bir miktar küçüldü.

Konut sayısı ise neredeyse aynı kaldı. 2006'da 19 bin 312 olan konut sayısı bugün 18 bin 37.

Kentin kaderini madenlerin ve fabrikaların kapanması değiştirdi.

Kentin kaderini madenlerin ve fabrikaların kapanması değiştirdi.

Bölgedeki kârsız kömür madenleri yıllar içinde tek tek kapatıldı. Kentteki son ocaklar 1987-1992 arasında üretimi durdurdu, maden şirketinin tüm çalışanları da 1993'ün sonuna kadar işten çıkarıldı. Bu dönüşüm bölgede 50 bin kişiyi doğrudan etkiledi.

Ardından cam sanayisi de çöktü. 2009'da kentteki cam yünü fabrikası kapanma kararı aldı, yüz yılı aşkın geçmişe sahip düz cam işleme şirketi için de tasfiye süreci başladı.

Macaristan'ın en ucuz panel daire ilanı bu kentten çıktı.

Macaristan'ın en ucuz panel daire ilanı bu kentten çıktı.

Ekim 2025'teki emlak ilanı verilerine göre ülkedeki en ucuz panel daire, kentin Zagyvapálfalva semtindeki 28 metrekarelik bir daireydi. Dairenin fiyatı 4 milyon forintti (yaklaşık 600 bin TL); bu da metrekaresine 133 bin forint (yaklaşık 20 bin TL) demek. Salgótarján ve çevresindeki kasabalarda küçük, tadilat isteyen panel daireler 5-8 milyon forinte (yaklaşık 750 bin-1,2 milyon TL) bulunabiliyor.

Budapeşte'deki en pahalı panel dairelerle kırsaldaki en ucuz olanlar arasında metrekare fiyatı farkı 15 katı buluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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