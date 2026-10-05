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Alman Yolcu Uçaktaki Turuncu Sıvıyı Sorunca Gelen Yanıtlar Viral Oldu

Alman Yolcu Uçaktaki Turuncu Sıvıyı Sorunca Gelen Yanıtlar Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 17:14

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Türk Hava Yolları uçağıyla seyahat eden bir Alman yolcu, cam kenarından kanada turuncu bir sıvı püskürtüldüğünü görünce ne olduğunu çözemedi ve görüntüleri 'Bu nedir?' sorusuyla paylaştı. Yolcunun gördüğü şey aslında havacılıkta rutin olan buz çözme ve buzlanma önleme işlemi. Soğuk ve nemli havada kanat yüzeyinde oluşabilecek ince bir buz tabakası bile kaldırma kuvvetini düşürüp kalkış güvenliğini etkilediği için uçaklar havalanmadan önce özel bir sıvıyla yıkanıyor. Bu sıvılar, kanatta hangi bölgelerin işlendiği görülebilsin diye çoğunlukla renklendiriliyor. Türk kullanıcılar ise yolcunun şaşkınlığına kendi usullerince cevap verdi. Pekmezden gül suyuna, mil puandan cheddar peynirine uzanan yanıtlar geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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