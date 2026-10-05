Alman Yolcu Uçaktaki Turuncu Sıvıyı Sorunca Gelen Yanıtlar Viral Oldu

Türk Hava Yolları uçağıyla seyahat eden bir Alman yolcu, cam kenarından kanada turuncu bir sıvı püskürtüldüğünü görünce ne olduğunu çözemedi ve görüntüleri 'Bu nedir?' sorusuyla paylaştı. Yolcunun gördüğü şey aslında havacılıkta rutin olan buz çözme ve buzlanma önleme işlemi. Soğuk ve nemli havada kanat yüzeyinde oluşabilecek ince bir buz tabakası bile kaldırma kuvvetini düşürüp kalkış güvenliğini etkilediği için uçaklar havalanmadan önce özel bir sıvıyla yıkanıyor. Bu sıvılar, kanatta hangi bölgelerin işlendiği görülebilsin diye çoğunlukla renklendiriliyor. Türk kullanıcılar ise yolcunun şaşkınlığına kendi usullerince cevap verdi. Pekmezden gül suyuna, mil puandan cheddar peynirine uzanan yanıtlar geldi.
Kaptanın temizlik merakı uçağa da yansımış
Gül suyu açıklaması işi bağladı
Uçağın değeri düşmesin diye pekmez sürülüyormuş
Depoyu fulleyene yıkama bedava
Pilotlar mil puanını uçak yıkatmaya harcıyor
Işıkta cam silme geleneği pistte devam ediyor
Uçağın bu kadar beyaz olmasının sebebi bronzlaşma uygulaması çıktı
Kanattaki turuncu sıvıyı cheddar peyniri sandılar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın