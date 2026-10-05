Alman Yolcu Uçaktaki Turuncu Sıvıyı Sorunca Gelen Yanıtlar Viral Oldu

Türk Hava Yolları uçağıyla seyahat eden bir Alman yolcu, cam kenarından kanada turuncu bir sıvı püskürtüldüğünü görünce ne olduğunu çözemedi ve görüntüleri 'Bu nedir?' sorusuyla paylaştı. Yolcunun gördüğü şey aslında havacılıkta rutin olan buz çözme ve buzlanma önleme işlemi. Soğuk ve nemli havada kanat yüzeyinde oluşabilecek ince bir buz tabakası bile kaldırma kuvvetini düşürüp kalkış güvenliğini etkilediği için uçaklar havalanmadan önce özel bir sıvıyla yıkanıyor. Bu sıvılar, kanatta hangi bölgelerin işlendiği görülebilsin diye çoğunlukla renklendiriliyor. Türk kullanıcılar ise yolcunun şaşkınlığına kendi usullerince cevap verdi. Pekmezden gül suyuna, mil puandan cheddar peynirine uzanan yanıtlar geldi.