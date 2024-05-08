Yeni Yapay Zeka Algoritması 'Kanser Tedavisi' İçin 32 Farklı İlaç Geliştirdi!
Yeni Yapay Zeka Algoritması 'Kanser Tedavisi' İçin 32 Farklı İlaç Geliştirdi!
Kaynak: https://today.ucsd.edu/story/simulate...
Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, POLYGON adı verilen bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Kanser tedavisinde özellikle 'çok hedefli ilaçların' geliştirilmesinin önünü açabileceği düşünülen platform, 32 potansiyel çok hedefli kanser ilacının sentezlenmesine yardımcı oldu. Tıp dünyasında çığır açabilecek bu ilerleme, kanser dışında pek çok hastalığın tedavisinde de umut ışığı olabilir.
İşte, detaylar...
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Yeni yapay zeka (AI) platformu geleceğin kanser ilaçlarını tasarlıyor: Şimdiye kadar, 32 potansiyel çok hedefli kanser ilacını sentezlemesine yardımcı oldu.
Simüle edilmiş kimya: POLYGON!
Peki, 'Çok hedefli ilaçlar' ne işe yarar?
POLYGON, bir milyondan fazla biyoaktif molekülün kimyasal özelliklerini ve protein hedefleri ile etkileşimlerini içeren bir veritabanı üzerinde eğitildi.
Araştırmacılar, yapay zekanın ilaç keşfi olanaklarının henüz yeni araştırıldığı konusunda iyimser.
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Ideker, bu konseptin önümüzdeki on yılda hem akademide hem de özel sektörde nasıl bir performans sergileyeceğini görmekten heyecan duyduğunu belirtiyor ve olasılıkların neredeyse sonsuz olduğunu söylüyor.
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