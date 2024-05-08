Yeni Yapay Zeka Algoritması 'Kanser Tedavisi' İçin 32 Farklı İlaç Geliştirdi!

Bilim insanlarının üzerine düşündüğü ve önem verdiği bu 'çok hedefli ilaçlar', birden fazla ilacın birlikte kullanıldığı kombine tedavilere göre daha az yan etki göstererek aynı başarıyı elde etme potansiyeline sahip. Fakat yeni ilaçların bulunması ve geliştirilmesi, özellikle çok hedefli ilaçlar söz konusu olduğunda, uzun yıllar ve milyonlarca dolar gerektirir.

POLYGON ise bu süreci hızlandırabilir ve yeni nesil hassas tıbbı başlatmaya yardımcı olabilir.