Apple Tüm Zamanların En Güçlü iPad Pro Modellerini Tanıttı!

iPad Pro, artık gücünü M4 çipinden alıyor. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara da sahip.

M4 çip, OLED ekranı çalıştırmaya yardımcı oluyor, CPU ve GPU ilerlemelerini de içeriyor.

Yeni 10 çekirdekli CPU, önceki M2 iPad Pro'ya kıyasla %50'ye varan CPU performansı sunuyor.