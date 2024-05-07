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Apple Tüm Zamanların En Güçlü iPad Pro Modellerini Tanıttı!

Apple Tüm Zamanların En Güçlü iPad Pro Modellerini Tanıttı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 18:07

Apple, bugün düzenlediği 'Let Loose' etkinliğinde 2024 iPad Pro modellerini tanıttı. M4 işlemcili ve OLED ekrana sahip iPad pro, özellikle MacBook kadar güçlü bir donanıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Detaylara birlikte bakalım!

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Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.

Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.

Uzun süredir beklenen tanıtım etkinliği, Türkiye saatiyle 17.00'de düzenlendi. 2024 iPad Pro modelleri, 11 ve 13 inç ekran seçenekleriyle karşımıza çıktı. Ancak etkinlikte, yeni modellerle ilgili önemli gelişmeler yapıldığı aktarıldı.

2024 model iPad Air, 11 ve 13 inç ekran özelliğiyle geliyor. Ayrıca modelde M2 çipi kullanılıyor.

2024 model iPad Air, 11 ve 13 inç ekran özelliğiyle geliyor. Ayrıca modelde M2 çipi kullanılıyor.

M2 çip kullanılan iPad Air, yatay kamera özelliğine de sahip.

Bugüne kadar üretilen iPad'lerin kamerası dikey kenardaydı. Bu da görüntülü görüşmelerde tabletin dikey konumda tutulmasını zorunlu kılıyordu. Artık yatay modda da görüntülü görüşme yapılabilecek.

iPad Air, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.

iPad Air, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.

iPad Air'in ayrıca 4 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Renkleri ise uzay grisi, mavi, mor, yıldız ışığı olarak karşımıza çıkıyor.

iPad Air'in ayrıca 4 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Renkleri ise uzay grisi, mavi, mor, yıldız ışığı olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni yanıtılan iPad Pro'da ise M4 çipi kullanılıyor!

Yeni yanıtılan iPad Pro'da ise M4 çipi kullanılıyor!

iPad Pro, artık gücünü M4 çipinden alıyor. Yeni tabletler, daha zengin kontrast ve parlaklık sunan OLED ekranlara da sahip. 

M4 çip, OLED ekranı çalıştırmaya yardımcı oluyor, CPU ve GPU ilerlemelerini de içeriyor.

Yeni 10 çekirdekli CPU, önceki M2 iPad Pro'ya kıyasla %50'ye varan CPU performansı sunuyor.

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Apple'ın bugüne kadar üretmiş olduğu en ince ürün de görmüş olduğunuz yeni iPad Pro cihazlar!

Apple'ın bugüne kadar üretmiş olduğu en ince ürün de görmüş olduğunuz yeni iPad Pro cihazlar!

Yeni iPad Pro cihazlar 11 inç 5,3 mm inceliğinde ve 13 inç 5,1 mm inceliğinde karşımıza çıkıyor.

2022 iPad Pro ve 2024 iPad Pro'nun farkı ise oldukça bariz.

2022 iPad Pro ve 2024 iPad Pro'nun farkı ise oldukça bariz.

Yeni Apple Pencil Pro modeli de hem iPad Air hem de iPad Pro ile kullanılabilecek.

Yeni Apple Pencil Pro modeli de hem iPad Air hem de iPad Pro ile kullanılabilecek.

Pencil Pro'nun öne çıkan özellikleri ise şu şekilde:

  • Kalem sıkıldığında, içindeki haptic motor ile farklı komutlar verilebilecek.

  • İçindeki gyro kontrolcü kalemi çevirip yatırarak farklı boyama fırçalarını canlandırabilecek.

  • “Find My Apple Pencil Pro” özelliği kullanılabilecek.

Gelelim yeni iPad Pro ve iPad Air'in Türkiye fiyatlarına.

Gelelim yeni iPad Pro ve iPad Air'in Türkiye fiyatlarına.

iPad Pro 13 inç 59 bin 999 TL; 11 inç 45 bin 999 TL’den

Apple Pencil Pro, 5 bin 299 TL’den başlayan fiyatlarla.

Apple Pencil Pro'nun satışı ise 15 Mayıs'tan itibaren başlayacak.

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