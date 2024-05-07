Apple Tüm Zamanların En Güçlü iPad Pro Modellerini Tanıttı!
Apple Tüm Zamanların En Güçlü iPad Pro Modellerini Tanıttı!
Apple, bugün düzenlediği 'Let Loose' etkinliğinde 2024 iPad Pro modellerini tanıttı. M4 işlemcili ve OLED ekrana sahip iPad pro, özellikle MacBook kadar güçlü bir donanıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
Detaylara birlikte bakalım!
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Apple, düzenlediği "Let Loose" etkinliğinde yeni iPad Pro ve Air modellerini tanıttı.
2024 model iPad Air, 11 ve 13 inç ekran özelliğiyle geliyor. Ayrıca modelde M2 çipi kullanılıyor.
iPad Air, 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.
iPad Air'in ayrıca 4 farklı renk seçeneği de bulunuyor. Renkleri ise uzay grisi, mavi, mor, yıldız ışığı olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni yanıtılan iPad Pro'da ise M4 çipi kullanılıyor!
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Apple'ın bugüne kadar üretmiş olduğu en ince ürün de görmüş olduğunuz yeni iPad Pro cihazlar!
2022 iPad Pro ve 2024 iPad Pro'nun farkı ise oldukça bariz.
Yeni Apple Pencil Pro modeli de hem iPad Air hem de iPad Pro ile kullanılabilecek.
Gelelim yeni iPad Pro ve iPad Air'in Türkiye fiyatlarına.
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