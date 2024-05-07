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Ukrayna'da Yaşayan Bir Kişi Köyde Aldığı İnternetin Hızı ve Fiyatını Paylaştı

Ukrayna'da Yaşayan Bir Kişi Köyde Aldığı İnternetin Hızı ve Fiyatını Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 17:21

Son zamanlarda mobil operatörlerin sağlamış olduğu internet kotalarıyla ilgili tartışmalara denk gelmiş olabilirsiniz. Yurt dışında aynı kotada çok daha uzun süre internet kullandığını söyleyen kişiler epey çoğaldı. Peki durum, internet hızı söz konusu olunca nasıl?

Ukrayna'da bir kişi, köyde aldığı internet hızını paylaşınca olanlar oldu.

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Ülkemizde son zamanlarda tartışılan konulardan bir tanesi de mobil internet kotası.

Ülkemizde son zamanlarda tartışılan konulardan bir tanesi de mobil internet kotası.

Cep telefonlarımızdaki internet, genel olarak aylık belirli bir GB ile kullanımımıza sunuluyor. Fakat kullanıcılar, son zamanlarda satın aldıkları GB'ların eskisine göre daha hızlı bittiği görüşünde.

İnternet kotasının yanısıra, internet hızı da çoğu kişi için büyük bir problem.

İnternet kotasının yanısıra, internet hızı da çoğu kişi için büyük bir problem.

Zaman zaman internetinizin çekmediğini, çekse bile oldukça yavaş işlem yapabildiğinizi fark etmişsinizdir. Fakat elbette bu durum, her ülke için geçerli değil.

İnternet hızını ölçmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan "Speedtest" 2023 yılında en hızlı internete sahip ülkeleri açıklamıştı.

İnternet hızını ölçmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan "Speedtest" 2023 yılında en hızlı internete sahip ülkeleri açıklamıştı.

Listenin başında Singapur, Hong Kong, Şili yer almıştı. Türkiye ise listede epey gerilere düşmüştü. 

Öyle ki 105. sırada yer alan Türkiye, Burkina Faso ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin gerisinde kalmıştı.

Ukrayna'da yaşayan bir sosyal medya kullancısı, köyde kullandığı internetin hızını ölçtüğünde bu manzarayla karşılaştı.

Ukrayna'da yaşayan bir sosyal medya kullancısı, köyde kullandığı internetin hızını ölçtüğünde bu manzarayla karşılaştı.
twitter.com

Üstelik yalnızca 6 dolara. Birim fiyatını düşümeye başlamayın sakın!

Bu sayılar sizin için pek bir anlam ifade etmiyorsa, Türkiye'nin 2023'te ortalama indirme hızının 41.49 Mbps ölçüldüğünü söyleyelim.

Bu sayılar sizin için pek bir anlam ifade etmiyorsa, Türkiye'nin 2023'te ortalama indirme hızının 41.49 Mbps ölçüldüğünü söyleyelim.

Dünyadaki ortalama indirme hızı ise 90.21 Mbps.

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