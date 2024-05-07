Ukrayna'da Yaşayan Bir Kişi Köyde Aldığı İnternetin Hızı ve Fiyatını Paylaştı
Ukrayna'da Yaşayan Bir Kişi Köyde Aldığı İnternetin Hızı ve Fiyatını Paylaştı
Son zamanlarda mobil operatörlerin sağlamış olduğu internet kotalarıyla ilgili tartışmalara denk gelmiş olabilirsiniz. Yurt dışında aynı kotada çok daha uzun süre internet kullandığını söyleyen kişiler epey çoğaldı. Peki durum, internet hızı söz konusu olunca nasıl?
Ukrayna'da bir kişi, köyde aldığı internet hızını paylaşınca olanlar oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ülkemizde son zamanlarda tartışılan konulardan bir tanesi de mobil internet kotası.
İnternet kotasının yanısıra, internet hızı da çoğu kişi için büyük bir problem.
İnternet hızını ölçmek için kullanılan güvenilir bir web sitesi olan "Speedtest" 2023 yılında en hızlı internete sahip ülkeleri açıklamıştı.
Ukrayna'da yaşayan bir sosyal medya kullancısı, köyde kullandığı internetin hızını ölçtüğünde bu manzarayla karşılaştı.
Bu sayılar sizin için pek bir anlam ifade etmiyorsa, Türkiye'nin 2023'te ortalama indirme hızının 41.49 Mbps ölçüldüğünü söyleyelim.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın