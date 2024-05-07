Ukrayna'da Yaşayan Bir Kişi Köyde Aldığı İnternetin Hızı ve Fiyatını Paylaştı

Son zamanlarda mobil operatörlerin sağlamış olduğu internet kotalarıyla ilgili tartışmalara denk gelmiş olabilirsiniz. Yurt dışında aynı kotada çok daha uzun süre internet kullandığını söyleyen kişiler epey çoğaldı. Peki durum, internet hızı söz konusu olunca nasıl?

Ukrayna'da bir kişi, köyde aldığı internet hızını paylaşınca olanlar oldu.