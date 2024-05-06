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335 Milyon Lira Ödeyecek: Rekabet Kurulu'ndan Türkiye'de Erişime Kapatılan Threads'e Ceza

335 Milyon Lira Ödeyecek: Rekabet Kurulu'ndan Türkiye'de Erişime Kapatılan Threads'e Ceza

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.05.2024 - 18:43

Meta'nın Twitter'a rakip olarak piyasaya sürmüş olduğu Threads uygulaması, Türkiye'de erişime kapatıldı. Uygulamanın faaliyetlerini sonlandırması üzerine daha önce alınan 'günlük para cezası' kaldırıldı. Threads'e 335 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verildi.

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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/rekabe...
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Meta'nın piyasaya sürmüş olduğu Threads adlı uygulama, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de erişime kapatıldı.

Meta'nın piyasaya sürmüş olduğu Threads adlı uygulama, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de erişime kapatıldı.

Rekabet Kurulu, Kasım ayı içerisinde 'Threads' isimli uygulamaya giriş yapabilmek için kullanıcıların bir Instagram hesabına sahip olmalarının zorunlu tutulduğu ve benzer şekilde Threads hesabını kaldırmak isteyen kullanıcıların aynı zamanda Instagram hesabını da silmek zorunda bırakıldığı iddiasıyla ön araştırma başlatmıştı.

Meta'nın Threads uygulaması ile kullanıcı verilerinin hem Instagram'dan hem de Threads üzerinden topladığı anlaşılmıştı.

Meta'nın Threads uygulaması ile kullanıcı verilerinin hem Instagram'dan hem de Threads üzerinden topladığı anlaşılmıştı.

Rekabet Kurulu, 23 Kasım 2023 tarihinde Meta hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada, veri birleştirme davranışı ve veri temelli rekabetçi endişeler başı çekiyordu. 

Soruşturma neticesinde 'Meta'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu' ifade edilmişti.

Threads ve Instagram arasında veri birleştirme engellenene dek geçici tedbir kararı alınmış, kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Threads ve Instagram arasında veri birleştirme engellenene dek geçici tedbir kararı alınmış, kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

Meta, öncelikle 'profilsiz kullanım' önerisinde bulunsa da bu öneri kabul edilmedi. Threads, daha sonra herhangi bir öneride bulunmadığı için Türkiye'deki erişim kısıtlandı.

Threads'e uygulanan günlük para cezası da sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

Threads'e uygulanan günlük para cezası da sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

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