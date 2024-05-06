335 Milyon Lira Ödeyecek: Rekabet Kurulu'ndan Türkiye'de Erişime Kapatılan Threads'e Ceza
335 Milyon Lira Ödeyecek: Rekabet Kurulu'ndan Türkiye'de Erişime Kapatılan Threads'e Ceza
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/rekabe...
Meta'nın Twitter'a rakip olarak piyasaya sürmüş olduğu Threads uygulaması, Türkiye'de erişime kapatıldı. Uygulamanın faaliyetlerini sonlandırması üzerine daha önce alınan 'günlük para cezası' kaldırıldı. Threads'e 335 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verildi.
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Meta'nın piyasaya sürmüş olduğu Threads adlı uygulama, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de erişime kapatıldı.
Meta'nın Threads uygulaması ile kullanıcı verilerinin hem Instagram'dan hem de Threads üzerinden topladığı anlaşılmıştı.
Threads ve Instagram arasında veri birleştirme engellenene dek geçici tedbir kararı alınmış, kararın gereği yerine getirilinceye kadar her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.
Threads'e uygulanan günlük para cezası da sonlandırılarak 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.
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