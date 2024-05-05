Yapay Zeka Yardımıyla Dünyaca Ünlü Tablolar ve Star Wars Bir Araya Getirilirse Ne Olur?
Yapay Zeka Yardımıyla Dünyaca Ünlü Tablolar ve Star Wars Bir Araya Getirilirse Ne Olur?
Kaynak: https://twitter.com/minchoi/status/17...
@minchoi isimli bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde Star Wars ve dünyaca ünlü tabloları, Midjourney v6 ile bir araya getirdi. Sonuçlara gelin beraber bakalım👇
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1. "İnci Küpeli Kız", Johannes Vermeer
2. "Mona Lisa", Leonardo Da Vinci
3. "Çığlık", Edvard Munch
4. "The Kiss", Gustav Klimt
5. "The Night Watch", Rembrandt
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6. "Liberty Leading the People", Eugène Delacroix
7. The Arnolfini Portrait", Jan van Eyck
8. "The Son of Man", René Magritte
9. 8. "American Gothic", Grant Wood
10. "Luncheon of the Boating Party" Pierre-Auguste Renoir
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11. "The Birth of Venus", Sandro Botticelli
12. "The Starry Night" Vincent van Gogh
13. "Guernica", Pablo Picasso
14. The Persistence of Memory", Salvador Dalí
15. "The Gleaners", Jean-François Millet
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16. "The School of Athens", Raphael
17. "Nighthawks", Edward Hopper
18. "The Swing", Jean-Honoré Fragonard
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