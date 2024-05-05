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Yapay Zeka Yardımıyla Dünyaca Ünlü Tablolar ve Star Wars Bir Araya Getirilirse Ne Olur?

Yapay Zeka Yardımıyla Dünyaca Ünlü Tablolar ve Star Wars Bir Araya Getirilirse Ne Olur?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 23:08

@minchoi isimli bir X (Twitter) hesabı, geçtiğimiz günlerde Star Wars ve dünyaca ünlü tabloları, Midjourney v6 ile bir araya getirdi. Sonuçlara gelin beraber bakalım👇

Kaynak: https://twitter.com/minchoi/status/17...
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1. "İnci Küpeli Kız", Johannes Vermeer

1. "İnci Küpeli Kız", Johannes Vermeer

2. "Mona Lisa", Leonardo Da Vinci

2. "Mona Lisa", Leonardo Da Vinci

3. "Çığlık", Edvard Munch

3. "Çığlık", Edvard Munch

4. "The Kiss", Gustav Klimt

4. "The Kiss", Gustav Klimt

5. "The Night Watch", Rembrandt

5. "The Night Watch", Rembrandt
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6. "Liberty Leading the People", Eugène Delacroix

6. "Liberty Leading the People", Eugène Delacroix

7. The Arnolfini Portrait", Jan van Eyck

7. The Arnolfini Portrait", Jan van Eyck

8. "The Son of Man", René Magritte

8. "The Son of Man", René Magritte

9. 8. "American Gothic", Grant Wood

9. 8. "American Gothic", Grant Wood

10. "Luncheon of the Boating Party" Pierre-Auguste Renoir

10. "Luncheon of the Boating Party" Pierre-Auguste Renoir
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11. "The Birth of Venus", Sandro Botticelli

11. "The Birth of Venus", Sandro Botticelli

12. "The Starry Night" Vincent van Gogh

12. "The Starry Night" Vincent van Gogh

13. "Guernica", Pablo Picasso

13. "Guernica", Pablo Picasso

14. The Persistence of Memory", Salvador Dalí

14. The Persistence of Memory", Salvador Dalí

15. "The Gleaners", Jean-François Millet

15. "The Gleaners", Jean-François Millet
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16. "The School of Athens", Raphael

16. "The School of Athens", Raphael

17. "Nighthawks", Edward Hopper

17. "Nighthawks", Edward Hopper

18. "The Swing", Jean-Honoré Fragonard

18. "The Swing", Jean-Honoré Fragonard

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