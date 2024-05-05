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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 22:31

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak ilginç bir fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak ilginç bir fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Bunların ikisi aynı kişi mi?

2. Bunların ikisi aynı kişi mi?
2. Bunların ikisi aynı kişi mi?

3. Doğallık deyince de sen be ablam...

3. Doğallık deyince de sen be ablam...

4. Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği:

4. Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği:

5. Tatsız.

5. Tatsız.
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6. Bunların ikisi aynı kişi mi?

6. Bunların ikisi aynı kişi mi?
6. Bunların ikisi aynı kişi mi?

7. 'Nisan ayının uzunluk'

7. 'Nisan ayının uzunluk'

8. Tüm anatomi bilgim yerle bir oldu...

8. Tüm anatomi bilgim yerle bir oldu...

9. 👇

9. 👇

10. "Cidden kabus gibisin ablam."

10. "Cidden kabus gibisin ablam."
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11. Sen yapma bari Beyoncé...

11. Sen yapma bari Beyoncé...

12. Makyajın gücü diyebilir miyiz?

12. Makyajın gücü diyebilir miyiz?

13. 'Bu geceki kabusum belli oldu...'

13. 'Bu geceki kabusum belli oldu...'

14. Nasıl yani?

14. Nasıl yani?

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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