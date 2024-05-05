Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
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1. İlk olarak ilginç bir fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Bunların ikisi aynı kişi mi?
3. Doğallık deyince de sen be ablam...
4. Benim paylaştığım vs. arkadaşımın etiketlediği:
5. Tatsız.
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6. Bunların ikisi aynı kişi mi?
7. 'Nisan ayının uzunluk'
8. Tüm anatomi bilgim yerle bir oldu...
9. 👇
10. "Cidden kabus gibisin ablam."
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11. Sen yapma bari Beyoncé...
12. Makyajın gücü diyebilir miyiz?
13. 'Bu geceki kabusum belli oldu...'
14. Nasıl yani?
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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