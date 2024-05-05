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İngilitere'de Belediye Seçimleri Sonuçlandı: Londra Dahil 4 Şehir Müslüman Belediye Başkanı Seçti

İngilitere'de Belediye Seçimleri Sonuçlandı: Londra Dahil 4 Şehir Müslüman Belediye Başkanı Seçti

Londra
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 20:25

Cumartesi günü Londra'da yapılan seçimi kazanan Sadiq Khan, üçüncü dönem seçilen ilk belediye başkanı oldu. Bunun yanı sıra diğer 3 il ve ilçede Müslüman belediye başkanları seçimi kazandı.

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Cumartesi günü Londra'nın yapılan seçimi kazanan Sadiq Khan, üçüncü dönem seçilen ilk belediye başkanı oldu.

Cumartesi günü Londra'nın yapılan seçimi kazanan Sadiq Khan, üçüncü dönem seçilen ilk belediye başkanı oldu.

Khan'ın ekibindekiler, İşçi Partisi'nin Kuzey Doğu ve Batı Merkez seçim bölgelerini Muhafazakâr Parti'nin elinden almasının ardından seçimleri kazanacaklarından emin olmuşlardı.

Londra'da İşçi Partisi'nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan yüzde 43,8 oy alarak koltuğunu korudu. Muhafazakar Parti'nin Londra Belediye Başkan adayı Susan Hall ise yüzde 32,7 oy aldı.

Londra'da İşçi Partisi'nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan yüzde 43,8 oy alarak koltuğunu korudu. Muhafazakar Parti'nin Londra Belediye Başkan adayı Susan Hall ise yüzde 32,7 oy aldı.

İşçi Partisi 185 ek sandalye ile meclis üyeliğini 1140'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 473 sandalye kaybederek 513'e geriledi. Bu sandalyelerin bir kısmı da Liberal Demokratlara, Yeşiller'e ve bağımsızlara geçti.

İşçi Partisi 185 ek sandalye ile meclis üyeliğini 1140'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 473 sandalye kaybederek 513'e geriledi. Bu sandalyelerin bir kısmı da Liberal Demokratlara, Yeşiller'e ve bağımsızlara geçti.

Peki bu seçimde Londra'daki belediyelerin kaç tanesi Müslüman belediye başkanlarına sahip?

Peki bu seçimde Londra'daki belediyelerin kaç tanesi Müslüman belediye başkanlarına sahip?

Gelin beraber bakalım👇

Lubna Arshad, Oxford

Lubna Arshad, Oxford
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Parwaiz Akhtar, Blackburn

Parwaiz Akhtar, Blackburn

Mohammed Yaqub Hanif, Luton

Mohammed Yaqub Hanif, Luton

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