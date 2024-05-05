İngilitere'de Belediye Seçimleri Sonuçlandı: Londra Dahil 4 Şehir Müslüman Belediye Başkanı Seçti
İngilitere'de Belediye Seçimleri Sonuçlandı: Londra Dahil 4 Şehir Müslüman Belediye Başkanı Seçti
Cumartesi günü Londra'da yapılan seçimi kazanan Sadiq Khan, üçüncü dönem seçilen ilk belediye başkanı oldu. Bunun yanı sıra diğer 3 il ve ilçede Müslüman belediye başkanları seçimi kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumartesi günü Londra'nın yapılan seçimi kazanan Sadiq Khan, üçüncü dönem seçilen ilk belediye başkanı oldu.
Londra'da İşçi Partisi'nin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Sadiq Khan yüzde 43,8 oy alarak koltuğunu korudu. Muhafazakar Parti'nin Londra Belediye Başkan adayı Susan Hall ise yüzde 32,7 oy aldı.
İşçi Partisi 185 ek sandalye ile meclis üyeliğini 1140'a yükseltirken, Muhafazakar Parti 473 sandalye kaybederek 513'e geriledi. Bu sandalyelerin bir kısmı da Liberal Demokratlara, Yeşiller'e ve bağımsızlara geçti.
Peki bu seçimde Londra'daki belediyelerin kaç tanesi Müslüman belediye başkanlarına sahip?
Lubna Arshad, Oxford
İçeriğin Devamı Aşağıda
Parwaiz Akhtar, Blackburn
Mohammed Yaqub Hanif, Luton
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın