Yurt Dışında Türk'e Benzetilmemekten Gurur Duyanların 'Eziklik Psikolojisi' Olduğunu Söyleyen Kullanıcı
Yurt Dışında Türk'e Benzetilmemekten Gurur Duyanların 'Eziklik Psikolojisi' Olduğunu Söyleyen Kullanıcı
Bir Twitter (X) kullanıcısı yurt dışında Türklere olan bakış açısını bu şekilde değerlendirdi. Türk'e benzetilmeyen kişilerin bu durumla gurur duyduğunu dile getirdiği gönderide bu durumun iyi niyetle olmadığının altını çizdi.
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1. Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın birçok yerinde kültürler arasında farklılaşmalar görülebiliyor. Bu nedenle de zaman zaman kültür şoklarıyla karşılaşabiliyoruz.
Bir Twitter (X) kullanıcısı yurt dışında Türklere olan bakış açısını bu şekilde değerlendirdi. Türk'e benzetilmeyen kişilerin bu durumla gurur duyduğunu dile getirdiği gönderide bu durumun iyi niyetle olmadığının altını çizdi.
Peki gerçekten durum böyle mi? Diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor?
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18. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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