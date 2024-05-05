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Yurt Dışında Türk'e Benzetilmemekten Gurur Duyanların 'Eziklik Psikolojisi' Olduğunu Söyleyen Kullanıcı

Yurt Dışında Türk'e Benzetilmemekten Gurur Duyanların 'Eziklik Psikolojisi' Olduğunu Söyleyen Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 17:15

Bir Twitter (X) kullanıcısı yurt dışında Türklere olan bakış açısını bu şekilde değerlendirdi. Türk'e benzetilmeyen kişilerin bu durumla gurur duyduğunu dile getirdiği gönderide bu durumun iyi niyetle olmadığının altını çizdi.

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1. Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın birçok yerinde kültürler arasında farklılaşmalar görülebiliyor. Bu nedenle de zaman zaman kültür şoklarıyla karşılaşabiliyoruz.

1. Sizler de takdir edersiniz ki dünyanın birçok yerinde kültürler arasında farklılaşmalar görülebiliyor. Bu nedenle de zaman zaman kültür şoklarıyla karşılaşabiliyoruz.

Bir Twitter (X) kullanıcısı yurt dışında Türklere olan bakış açısını bu şekilde değerlendirdi. Türk'e benzetilmeyen kişilerin bu durumla gurur duyduğunu dile getirdiği gönderide bu durumun iyi niyetle olmadığının altını çizdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı yurt dışında Türklere olan bakış açısını bu şekilde değerlendirdi. Türk'e benzetilmeyen kişilerin bu durumla gurur duyduğunu dile getirdiği gönderide bu durumun iyi niyetle olmadığının altını çizdi.
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Peki gerçekten durum böyle mi? Diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor?

Peki gerçekten durum böyle mi? Diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor?

2. Gelin beraber bakalım:

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18. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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