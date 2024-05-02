Ünlü Restorandaki Bir Buçuk Porsiyon Adana Kebabının Hesap Tutarı Dudak Uçuklattı
Ünlü Restorandaki Bir Buçuk Porsiyon Adana Kebabının Hesap Tutarı Dudak Uçuklattı
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir restorana ait adisyon gündem oldu. Bir buçuk porsiyonluk kebabın tutarı ise tam anlamıyla dudak uçuklattı!
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Sizler de takdir edersiniz ki yükselen enflasyonla birlikte ucuzluk ve pahalılık algımızı kaybettik. Bu nedenle gördüğümüz herhangi bir etikete ne olursa olsun 'normal' gözüyle bakabiliyoruz.
Fakat geçtiğimiz günlerde ünlü bir restorana ait adisyon gündem oldu.
Bir buçuk porsiyonluk kebabın fiyatının 1400 TL'yi aşmasını bir kullanıcı bu şekilde yorumlayarak paylaştı.👇
Peki diğer kullanıcılar bu adisyona neler demiş? Gelin beraber bakalım👇
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